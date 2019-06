Daniela Darcourt: escuchamos "Esa soy yo", su disco con temas propios, y esta es nuestra reseña

Daniela Darcourt ya lo había anunciado, pero los 'haters' de Internet le negaron la confianza a su capacidad creativa. Con su álbum debut bajo el brazo, la cantante rompe los esquemas de la movida salsera tan acostumbrada a los 'covers'. Una forma elegante de callar a los críticos.

No hay mayores misterios sobre "Esa soy yo". "El disco habla, sobre todo, de la etapa de superación del desamor. Me gusta hablarles a los hombres y cantarles a las mujeres para que se empoderen", contó Darcourt a este Diario.

EL DISCO AL DETALLE

Darcourt ha hecho un disco para bailar. Los vientos que marcan el inicio de "Con mi amiga" lo dejan en claro. Y hay pericia en la producción. En ese tema, lo que sigue a las trompetas es el cambio de tonalidad a menor y el protagonismo que pasa a ser de la voz. Así es como el drama de dos traiciones comienza. "Pásame tu celular. Estás nervioso, yo lo sé. Si es que no ocultas nada, permítame, entonces, ver". Darcourt no pierde tiempo y devela el conflicto de la canción. Las sospechas llevaron a la protagonista a tomar cartas en el asunto. "Ya no aguanto más mentiras. No soporto esta agonía. Lárguese. Lárguese de mi vida". Es extraño que no se tutee a la pareja, problema que para muchos podría pasar desapercibido por la repetición de un coro al que le faltó poco para ser pegajoso.

Luego toca "Te felicito". El tema abre con un arpegio del teclado al que se le suma una percusión íntima. Al estilo de Armando Manzanero, Darcourt inicia recitando suavemente la frase que titula el tema. Cambio. Los vientos se suman y rompen la tranquilidad para generar el ambiente adecuado y que los reclamos de la protagonista al hombre que la ilusionó y la dejó tirada.

"Señor mentira", el tercer track del disco, ya había estado rotando por las radios. La canción confirma que "Esa soy yo" es una producción monotemática. Su aporte al disco pasa por tener un coro con todas las de la ley y un delicado trabajo que hace que la canción sea la más prometedora de la producción. No por nada es el single del álbum.

"Si soy tan mala" destaca gracias a la fuerza del 'hook' de trompetas que galopan al ritmo de la percusión. Las voces y el coro entran raudamente anunciando que la canción será a todo dar. Sin embargo, el productor propone una variante no inusual en la música popular, pero que le da un nuevo respiro al disco: la intensidad se reduce, los elementos se alejan para dejar solas a las teclas, a los golpes suaves y una voz que brilla. La fórmula nunca falla.

Aunque no es tan llamativa, "No me digas" y su dinámica más apacible esconden ritmos sensuales. Los silencios y variaciones en la percusión terminan de dar forma a la que quizá sea la mejor canción del álbum. Es verdad que se trata de otro tema de despecho, pero Darcourt oculta esa sorpresa para los curiosos que se animen a llegar hasta casi el final del álbum. La música habla por sí sola.

Ahora cuéntanos, ¿qué pareció el nuevo disco de Daniela Darcourt?