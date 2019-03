Estéreo Picnic 2019: un festival de rockeros, salseros y otras "modas"

El debate sobre los géneros musicales ha estado candente en la escena local recientemente: por un lado, la salsera Daniela Darcourt llegaba tarde a un festival alternativo; por el otro, el autodenominado rockero Salim Vera reventaba un parante en nombre del género que defiende; y para encender más la discusión, Leslie Shaw, orgullosa exponente de los ritmos urbanos, aseguraba que “el rock ya pasó de moda”.

Pero mientras acá la trifulca sigue viva mediante ataques en Twitter y Facebook, en Colombia hay un buen referente al que deberíamos mirar: se trata del festival Estéreo Picnic, que en pocos días celebrará su décima edición en Bogotá con un cartel que junta a propios y extraños: del rock alternativo de los Arctic Monkeys a la salsa y la pachanga del Grupo Niche; del verso furioso del rapero Kendrick Lamar al pop risueño de Alejandro y María Laura (únicos representantes peruanos en esta ocasión). Un cartel tremendo en el que no hay ni impuntualidades ni rabietas que lamentar. La música por encima de todo.

OÍDOS NUEVOS

El colombiano Philippe Siegenthaler, uno de los directores fundadores del Estéreo Picnic, destaca el espíritu ecléctico de un evento como este, que el año pasado reunió a 80.000 asistentes durante sus tres días de celebración. “Yo creo que los gustos de la gente en general van evolucionando y cambiando con el paso de los años. El rock and roll en los 80 y 90 era lo más grande del mundo. Pero hoy podríamos decir que el hip hop es el nuevo rock y que la electrónica está cada vez más expandida. El paso de los años y de los gustos indudablemente influye en el paisaje artístico de los festivales. El Estéreo Picnic históricamente ha sido un ‘crossover’ y por eso la inclusión de una leyenda como el Grupo Niche para nosotros no fue algo extraño. Y no se dio necesariamente para llegar a un público nuevo, sino más bien para rescatar y honrar la historia musical de nuestro país”, explica Siegenthaler.

Un signo de madurez y de confianza en la propia naturaleza de un festival que este año incluye, además de los ya mencionados, a Tiësto, Sam Smith, The 1975, Twenty One Pilots, Underworld, Interpol, Foals, St. Vincent, Disclosure, Cuco y una larga lista de nombres.

“Tenemos un festival que quizá no esté en su máxima madurez, pero está cerca de lograrlo –agrega Siegenthaler–. Un punto a mejorar todavía es la asistencia. No estamos a tope aún. Si este mismo cartel lo lleváramos a Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México, vendería mucho más boletos. Ni hablar en Estados Unidos o Europa. Sería una locura”.

Aun así, la cifra ha ido sostenidamente en aumento. Tanto que este año ha dejado su locación de las seis últimas ediciones y se traslada a un recinto más grande: el Briceño 18, un campo de golf en las afueras de la capital colombiana. “Necesitábamos un lugar un poco más grande y más cómodo, con más facilidades. Y este se prestaba perfectamente”, agrega el cerebro del festival.

POTENCIAL REGIONAL

“Nosotros vemos con muy buenos ojos a ciudades como Lima, Quito o Panamá. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en esos lugares y cultivado una gran cercanía”, añade Siegenthaler. De hecho, él calcula que aproximadamente un 10% de la asistencia al Estéreo Picnic proviene del exterior, en particular de las ciudades que menciona. Y es que Bogotá se convierte en una estupenda opción para ver a artistas de primer nivel sin necesidad de viajar tan lejos.

En el interín, a Lima van llegando algunos de esos artistas por chorreo, en conciertos individuales (como los de Arctic Monkeys, The 1975 o Interpol) que terminan implicando un gasto mayor. Como para reflexionar si en vez de estar atendiendo a disputas absurdas, convendría más ir cambiando el chip.