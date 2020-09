La película “Beginning” de la realizadora novel georgiana Dea Kulumbegashvili se erigió como la gran triunfadora del Festival de Cine de San Sebastián al llevarse la Concha de Oro y los premios de Mejor dirección y Mejor actriz.

“Quisiera dar las gracias al jurado por este día fantástico, increíble. Significa muchísimo para mí, es un gran honor”, dijo la directora, que subió hasta en tres ocasiones al escenario al haberse llevado también el galardón de mejor guion.

Aunque era una ópera prima, “Beginning” (Dasatskisi, en georgiano) se había ubicado entre las favoritas de la sección oficial junto a la comedia danesa “Druk”, del realizador Thomas Vinterberg, que se tuvo que conformar con la Concha de Plata a mejor actor para sus cuatro protagonistas masculinos.

La cinta, ambientada en un bucólico paraje montañoso de este país en las montañas del Cáucaso, se centra en el conflicto personal de Yana, la mujer del líder de una comunidad de Testigos de Jehová, que se ve arrastrada por las dudas y el deseo cuando un grupo extremista los ataca.

La interpretación de Yana le valió a la georgiana Ia Sukhitashvili la Concha de Plata a Mejor actriz, que no recogió en persona al no haber podido viajar a España debido a las restricciones causadas por la pandemia del coronavirus.





MEXICANA “SIN SEÑAS PARTICULARES”, MEJOR CINTA LATINOAMERICANA

El cine de América Latina tuvo en la cinta mexicana “Sin señas particulares” su mejor representante al ser premiada como la Mejor cinta de esta parte del continente. La cinta es un poderoso drama dirigido por Fernanda Valadez sobre los desaparecidos en México en su intento por migrar a Estados Unidos.

Al recoger el galardón en la gala de cierre, Valadez dedicó el premio Horizontes Latinos a “los familiares de los desaparecidos, que son en México nuestra luz en un entorno tan oscuro”. La película fue ya premiada el año pasado en San Sebastián en el apartado de Cine en Construcción, lo que significó una ayuda económica para terminar la producción de la cinta. Valadez, nacida en Guanajuato hace 39 años, construye en “Sin señas particulares” un sobrecogedor relato en torno a una mujer que sale de su pueblo en busca de su hijo, desaparecido en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.





MEJOR ACTOR Y MEJOR NUEVO DIRECTOR

En otras ternas del Festival, el danés Mads Mikkelsen y sus tres compañeros de reparto ganaron la Concha de Plata al Mejor Actor en el 68 Festival de Cine de San Sebastián por sus trabajos en la película “Another Round”, de Thomas Vinterberg. Este galardón lo comparten junto a Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe, quienes agradecieron la distinción brindando desde un bar, en una conexión online.

En otro rubro, la directora Isabel Lamberti se llevó el premio Nuevos Directores por “La última primavera”, una película a caballo entre el documental y la ficción que se asoma al día a día de una familia que vive en una asentamiento humano del barrio madrileño de la Cañada Real.

La realizadora mexicana Fernanda Valadez (d) recoge el premio Horizontes Latinos de manos de Jayro Bustamante (i), durante la gala de clausura de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián celebrada esta noche en el Kursaal de la capital donostiarra. (Foto: EFE/Juan Herrero)

PRODUCIDA POR JOHNNY DEPP

La película “Crock of Gold: A Few Round with Shane MacGowan”, de Julien Temple obtuvo el Premio Especial del Jurado. El filme sobre el líder de The Pogues, Shane MacGowan, está producido por Johnny Depp, razón por la cual el actor visitó el certamen donostiarra el pasado domingo y dio así un toque de glamour al Festival, que este año ha tenido menos visitas debido a la pandemia.

Tanto Depp como Temple dejaron clara en la presentación de la película su fascinación por MacGowan, al que el actor estadounidense definió como “un tipo único” y “uno de los grandes poetas de todos los tiempos”.

Horas antes, el festival de cine estrenó “El olvido que seremos”, la emocionante y trágica historia del doctor colombiano Héctor Abad Gómez llevada a la pantalla por Fernando Trueba. Y fue el madrileño Trueba fue el encargado de poner el cierre, fuera de competición, con esta producción 100% colombiana en la que adapta al cine la novela que Héctor Abad Faciolince escribió sobre su propio padre, “un personaje maravilloso”, en palabras del director.

El colombiano Juan Carlos Urrego (actor en la serie “Sin senos sí hay paraíso”) pone rostro al escritor y el español Javier Cámara al doctor, en esta cinta luminosa sobre la bondadosa y optimista personalidad del médico Abad Gómez.

El realizador Fernando Trueba (d) y el actor Javier Cámara presentan su película "El olvido que seremos", durante la gala de clausura de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián celebrada esta noche en el Kursaal de la capital donostiarra. (Foto: EFE/Juan Herrero)

OTROS PREMIOS

-Premio a la Mejor Fotografía: Yuta Tsukinaga por “Any crybabies around”.

-Premio TCM de la Juventud: Limbo", de Ben Sharrok

-Premio WIP Latam (antiguo Cine en Construcción): “Piedra noche” de Iván Fund (Argentina-Chile)

-Premio EGEDA WIP Latam: “El empleado y el patrón”, de Manuel Nieto (Uruguay, Argentina, Brasil, Francia)

-Premio WIP Europa: “Between two days”, Selman Nacar (Turquía, Francia, Rumanía)

-Premio Zabaltegi Tabakalera: “The metamorphosis of words” de Catarina Vasconcelos (Portugal)

-Premio “Otra mirada” de RTVE: “Never, rarely, sometimes, always”, de Eliza Hittman.

-Premio Irízar del Cine Vasco: “Ane” de David Pérez Sañudo

-Premio del Público a la Mejor Película Europea: “El agente topo” de Maite Alberdi

-Premio Feroz Zinemaldia: “Druk” (“Another round”), Thomas Vinterberg

-Premio Cooperación Española: “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez

-Premio Sebastiane: “Falling” de Viggo Mortensen

