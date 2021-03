Conforme a los criterios de Saber más

Todos somos testigos de las carreras de artistas reconocidas como Billie Eilish, Beyoncé y Taylor Swift. Cada una ha explorado los límites de distintos géneros musicales y han forjado caminos reconocidos mundialmente. Prueba de esto, además del éxito de ventas y de asistencia a sus conciertos, son los premios a los que son nominados. Por eso, y a propósito de la mayor premiación del mundo musical: los Grammy, presentamos un listado de producciones que exploran la vida y carrera de algunos de los nominados para esta edición.

La ceremonia que celebra lo mejor de la industria musical se realizó el domingo 14 de marzo, desde el Staples Center de Los Ángeles, California. El encargado de conducir el evento fue Trevor Noah, conocido por programa de televisión “The Daily Show with Trevor Noah”. Algunos de los artistas que ofrecieron presentaciones en vivo son Bad Bunny, BTS y Harry Styles.

Pero, como sabemos, lo realmente importante son las nominaciones y, obviamente, la premiación. Para conocer mejor a algunas de las ganadoras, que incluyen a Beyoncé, Taylor Swift y Natalia Lafourcade, te presentamos cinco producciones que nos adentran en sus procesos creativos, vidas y momentos en el escenario, que puedes encontrar en las plataformas de streaming ya conocidas.

“Homecoming: Una película de Beyoncé” (2019)

Disponible en Netflix

Todos conocemos la carrera llena de éxitos de Beyoncé o Queen Bee, como prefieran decirle. Esta película concierto aborda de forma íntima y minuciosa la mítica presentación en el Festival Coachella en 2018. Ella fue la encargada de escribir, producir y dirigir la cinta. Pero, lo realmente interesante es el discurso de empoderamiento de la gente afroamericana que revela la producción, lucha por la cual se caracteriza la artista.

“Era importante para mí que todos aquellos que nunca se habían visto representados sintiesen que estaban en ese escenario con nosotros. (...) Las mujeres negras suelen sentirse infravaloradas. Quería que nos sintiésemos orgullosas, no sólo del espectáculo, sino también del proceso. Orgullosas de la lucha. Agradecidas de la belleza que proviene de una historia dolorosa y alegrarnos en ese dolor”, explica la también compositora, actriz, modelo y empresaria.

Como ya se sabe, Beyoncé hizo historia al convertirse en la mujer que más premios Grammy ha ganado y en la cantante más condecorada en la historia de la ceremonia. Esto fue gracias a que ganó en la categoría Mejor Canción de R&B por el tema “Black Parade”. Además, obtuvo el premio a Mejor Video Musical por “Brown Skin Girl”, canción donde colabora su hija, Blue Ivy. Este tema forma parte de la banda sonora de la película “Black Is King”, creada por la cantante, que se encuentra disponible en Disney+.

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” (2021)

Disponible en Apple Tv+.

Uno podría pensar que apostar por un documental sobre la carrera de Billie Eilish, que está en constante asenso, podría no ser la mejor opción. Muchas de estas producciones se crean cuando los artistas tienen más años de carrera, pero esto no es un impedimento para apreciar la calidad del documental que sigue a la joven cantante norteamericana.

Este largometraje, dirigido por R. J. Cutler, nos presenta la parte más íntima de la vida de Billie Eilish Pirate Baird O’Connell (nombre completo de la cantante) y algunas de sus batallas diarias tales como la depresión, las constantes críticas en redes sociales, y el desamor. Esto se muestra, en gran parte, a través del material de archivo filmado por su propia familia. Además, podemos ver la evolución de la cantante y compositora: desde sus inicios con el tema “Ocean Eyes” -que grabó cuando tenía 13 años-, hasta el proceso creativo para “When We All Fall Sleep Where Do We Go?” (2019), álbum que la consolidó como una de las artistas del momento.

En esta edición de los Grammy, Eilish salió victoriosa en la categoría Grabación del Año por el tema “Everything I Wanted”, que compuso junto a su hermano Finneas O’Conell. Este premio se entrega al artista, así como al productor, ingeniero de grabación e ingeniero de masterización.

“Gaga: Five Foot Two” (2017)

Disponible en Netflix

Lady Gaga irrumpió en el mundo del pop en 2008 con “Just Dance” y desde entonces nada fue igual. Este documental sigue de cerca a la cantante desde julio de 2016 hasta febrero de 2017 y se enfoca, mayormente, en el proceso creativo de su quinto álbum de estudio, titulado “Joanne” (2016). Incluye escenas donde se reúne con artistas como el productor Mark Ronson y Florence Welch, vocalista del grupo Florence and the Machine.

Por otro lado, la producción también nos muestra su paso por la actuación, para ser específicos en el set de la serie “American Horror Story: Roanoke”, creada por Ryan Murphy. Es un retrato íntimo también, porque somos testigos de visitas a su familia, idas al consultorio para ver el estado de su cadera, pero también la vemos grabando el videoclip del tema “Perfect Illusion” y ensayando para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Pese a competir con artistas como Taylor Swift, BTS y Justin Bieber, la cantante obtuvo un Grammy en la categoría Mejor dúo/grupo de pop. Esta victoria fue gracias a la canción “Rain on Me”, que forma parte de su sexto álbum “Chromática” y donde Ariana Grande colabora.

“Miss Americana” (2020)

Disponible en Netflix

La carrera de Taylor Swift está llena de gratos momentos y logros, pero también de otras situaciones que la marcaron profundamente. “Miss Americana” es una película documental que cubre una serie de eventos en la vida y carrera de la cantautora, incluida la realización de su séptimo álbum de estudio “Lover” (2019), cuya canción más conocida es “You Need To Calm Down”.

Otros de los temas que aborda, de forma empática y real, son su batalla anterior con un trastorno alimenticio, su juicio contra el DJ David Mueller -acusado por la cantante de agresión sexual-, la decisión de Swift de expresar públicamente su postura política y el diagnóstico de cáncer de su madre.

Swift es la artista que se llevó el mayor premio de la noche, conquistando el primer puesto en la categoría Álbum del año gracias a “Folklore”, uno de los discos que publicó durante cuarentena.

“Song Exploder” (2020)

Disponible en Netflix.

Esta mini serie es un nuevo formato del podcast del mismo nombre, creado por Hrishikesh Hirway, en 2014. Es un homenaje a conocidas canciones y a los procesos creativos de sus autores. Por eso, se puede conocer el origen de temas como “Wait for It” de Lin-Manuel Miranda, “Losing My Religion” de R.E.M y “When You Were Young” de The Killers. Pero, en esta ocasión nos centraremos en el volumen 2, ya que nos ofrece una visión íntima sobre dos ganadoras de esta edición de los Grammy.

Por un lado, nos referimos al capítulo destinado a “Love Again”, canción creada por la cantante de origen albano-kosovar Dua Lipa. Es una invitación a su estudio de grabación, donde cuenta que el tema nace tras una ruptura amorosa, el por qué apuesta por plasmar vivencias propias en sus letras, y cómo le hace un homenaje a las canciones favoritas de sus padres. Precisamente, este tema forma parte del álbum “Future Nostalgia”, que se colocó como el Mejor Álbum de Pop Vocal.

Por el otro, la serie también nos muestra a Natalia Lafourcade y el nacimiento de “Hasta la Raíz”. Desde su debut, en 2003, se ha vuelto una de las cantautoras más influyentes de la música latina. Este episodio nos da una visión íntima de la cantante, gracias a escenas con su familia y reflexiones de la relación con su padre. Además, explora el redescubrimiento de sus raíces, arraigadas en Veracruz, y cómo apostó por música más tradicional. El disco “Un Canto por México, Vol. 1″, que incluye “Hasta la Raíz”, fue premiado en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluye tejano, banda norteño, gruperos, mariachi, ranchera).

