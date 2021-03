Conforme a los criterios de Saber más

La comedia negra tiene un efecto de satisfacción, incluso cuando nadie se está riendo. Es un chiste patético y original que a los guionistas les cuesta cristalizar, pero en la serie “Two Weeks to Live” (2020) de Paramount+ se logra con cierto éxito. Maisie Williams, quien alcanzó la fama interpretando a Arya Stark en “Game Of Thrones” (2011-2019), ahora es Kim Noakes, una adolescente enclaustrada entre las paredes de su casa por su propia madre, una mujer sobreprotectora que guarda un oscuro secreto.

Ver “Two Weeks to Live” configura una pregunta en la mente desde que inicia: ¿cuánto tiempo puede pasar alguien sin saber que las mentas de cajita para el mal aliento existen? Según The Hollywood Reporter, la serie no puede ser más “poco divertida”, “sobrecargada”, “abultada y desgarbada”. Realmente no provoca una risa desenfrenada, pero el diálogo sí triangula los objetivos absurdos de los personajes que, incluso, podrían pisar la delgada línea entre la parodia y la comedia, produciendo ese algo que la posiciona entre las más vistas.

Y pues Arya -perdón, Maisie- crea la atmósfera negra con el personaje de una inteligente, rebelde e ingenua joven que se encuentra con otros dos jóvenes en su camino el día que pensaba asesinar a un narcotraficante. La revista estadounidense asegura que la única razón por la que alguien consumiría todo este relato de thriller cómico es para ver nuevamente a la hija de Eddard Stark (interpretado por Sean Bean en ”Game Of Thrones”) en escena.

Los fans de Game Of Thrones se encariñaron con el personaje de Arya Stark (Maisie Williams), debido a su duro pasado, perseverancia y gran corazón, aunque luego llega a encarnar a una guerrera despiadada. (Foto: HBO)

Maisie Williams, con solo 23 años, ganó mucha fama desde su participación en la adaptación televisiva de HBO, “Game Of Thrones”. La actriz británica que hoy reside en Vancouver podría participar, también, en una posible segunda temporada de “Two Weeks to Live” (2020). Pero la cadena aún no ha anunciado ni el tráiler oficial ni la plataforma por la que sería transmitida. Pues la serie que hoy está en Paramount+ pasó primero por la parrilla de contenidos de su competidor HBO Max.

Por el momento, la película “The Owners” (selección en tres festivales) estrenada en 2020 es lo nuevo de Williams y su opera prima, aunque sus seguidores todavía no pueden disfrutarla mediante una plataforma de streaming.

Maisie Williams, como británica-canadiense, estudió en Norton Hill Academy en Reino Unido. (Foto: AFP)

En tanto, Willims continúa con su carrera como modelo y actriz, jugando a ser boxeadora y alzando su voz por los derechos humanos cuando es necesario, como vemos en su cuenta de Instagram. Además, sigue trabajando en papeles del género suspenso, donde puede que sea complicado hacer que el público no vea en ella a Arya, pero muchos envidiarían que a su corta edad haya ganado reconocimiento mundial por su performance, si recordamos su nominación al Premio Emmy 2016 como Mejor Actriz de Reparto.

Le queda muy bien el personaje con carácter angelical, porque en la vida real ha pasado por eventos desalentadores que la hicieron buscar la nobleza. Algo que pocos saben sobre ella, una actriz que personifica a una guerrera sanguinaria, es que en realidad tuvo que dejar el colegio para ocupar días y semanas enteras a trabajar en “Game Of Thrones”, lo que concluyó en un bullying cibernético de parte de sus compañeros. Hoy la vemos pronunciarse por el maltrato psicológico en internet y la difícil situación de los refugiados sirios en Grecia.

“Me gusta mi vida, estar cerca de mi madre y de toda mi familia. Tu vida puede cambiar completamente si escoges centrarte en tu carrera”, dijo en una entrevista a TheFIX.

Si bien no hay estudiado interpretación, ya forma parte de la pantalla, por ejemplo, dando voz a Goona de la película infantil “Early Man” (2018) o como Casey Jacobs en “Cyberbully” (2011). Únicamente pasó por el Instituto de Danzas Bath, donde explotó una de sus pasiones, el baile.

Pero más importante que su carrera es su familia. Como hija de padres divorciados y la cuarta de cuatro hermanos: James, el historiador; Ted, el instructor de breakdance y Beth, la cantante. Son quienes vieron su habilidad en las artes escénicas desde pequeña.

Ella nunca consideró que formaba parte de una familia convencional, pero respeta a su madre tanto que, en el Día del Padre, la felicita por haberla apoyado tomando ambos roles durante la mayor parte de su vida, de la misma forma como festejó su segundo compromiso con su padrastro. Y es por eso que la fortaleza de salir adelante en su carrera siempre ha trascendido y seguramente seguirá haciendo de Maisie una mujer muy exitosa.

