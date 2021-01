Según informó el portal especializado Variety, HBO ha puesto en marcha una nueva serie basada en las historias de “El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”, las tres publicaciones existentes sobre estos personajes.

Cabe señalar que desde el final de la serie “Game of Thrones”, HBO ha intentado expandir dicho universo con spin-offs. Claro, en ese sentido, ha descartado varios proyectos, incluido una precuela que filmó un episodio piloto.

“House of the Dragon”, historia centrada en el comienzo del fin de los Targaryen situada 30 años antes del inicio de los sucesos centrales de la primera novela de “Game of Thrones”, es el único proyecto que sigue en pie hasta la fecha.

