“Game of Thrones” le otorgó fama a Jason Momoa, pero eso no significa que le haya facilitado la vida, al menos no de manera inmediata. El actor contó que tras realizar dicho papel, no consiguió trabajo de manera sencilla y se endeudó.

En una reciente entrevista a la revista estadounidense InStyle, el actor reveló que le costó pagar las cuentas de su vivienda en Los Ángeles, donde reside actualmente con su esposa y dos hijos.

“Quiero decir, nos moríamos de hambre después de ‘Game of Thrones’. No pude conseguir trabajo. Es muy desafiante cuando tienes bebés y estás completamente endeudado”, señaló el actor.

Sin embargo la situación mejoró en el 2016 al ser elegido como Aquaman en la cinta “Batman vs Superman: Dawn of Justice”. El actor señaló que con dicho superhéroe pudo seguir trabajando en nuevas películas que le permitieron llevar ingresos a su hogar.

En la actualidad Momoa atraviesa un mejor momento económico y está en el auge de su carrera. Hace poco salió el tráiler de “Dune”, la nueva cinta donde participará. “Era ‘Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem’, y yo estaba como: ‘Dios mío. No puedo creer que mi nombre estuviera con esos nombres’”, señaló al citado medio.

“Dune” con Jason Momoa llegará a los cines en 2021.

