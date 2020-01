Rosalía, la artista española del momento, no solo genera interés por su música, también origina revuelo entre sus miles de fans por sus largas y coloridas uñas. Este domingo, durante la ceremonia de los Grammy, la cantante dio a conocer algunos detalles de esa parte de su cuerpo.

“Desde que tenía 16 años me encanta el arte de las uñas, es algo loco, y he preparado algo especial para hoy”, manifestó la artista española durante la alfombra roja de la gala que celebra lo mejor de la música. “La presentación en vivo será algo tradicional porque significa mucho para mí, estoy orgullosa de todo”, remarcó.

Rosalía en los Grammy: la española que se impone y sigue los pasos de su compatriota Alejandro Sanz. (Fotos: AFP)

Cabe destacar que la intérprete de “Malamente” ganó el Grammy a Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo con su disco “El mal querer”. Venció en la referida categoría a sus colegas Bad Bunny “X100pre”, J Balvin & Bad Bunny (“Oasis”), Flor de Toloache (“Indestructible”) e iLe (“Almadura”).

Rosalía también está nominada a Mejor nuevo artista, una de las cuatro categorías principales, por un álbum en su lengua materna. Además, tendrá su propio número musical en la ceremonia.

UÑAS CON ESTILO

En octubre del 2019, se conoció que detrás de las imponentes uñas que Rosalía luce en algunas de sus presentaciones, se encuentra una peruana, llamada Maritza Paz.

Paz contó que Rosalía la contactó para que embellezca sus uñas y manos para los Premios Grammy Latinos 2019. “Sí, nosotras fuimos las que le hicimos las uñas a Rosalía para los Grammys, nos tiramos como unas cinco horas, son hasta ahora las uñas más largas que he hecho, traían muchas piedras grandes”, dijo.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que la chiclayana de 26 años trabajó con la cantante. “Fue ella que entró en contacto con nosotras, hace mucho tiempo. Siempre ha sido muy agradecida”, reveló Maritza Paz. “Jamás me iba a imaginar que me llamaran de mi país, es un honor en verdad”, finalizó.