La Lá alista un recital con nuevos temas de su tercer disco

Giovanna Núñez es su nombre de nacimiento. Sin embargo, en el 2009 optó por llamarse La Lá para ser reconocida en la industria musical. El cambio se dio porque, al ser parte de un disco compilatorio, debía aparecer en él con un nombre artístico. La cantautora peruana admite que llegó a esa sonoridad como una reiteración de la nada: "En ese entonces todavía no había publicado ningún disco. No tenía amigos y nadie me llamaba la 'algo', ¿se entiende?".

La Lá está cerca de cumplir una década cantando, cuenta con dos discos independientes –"Rosa" (2014) y "Zamba puta" (2017)–, y se encuentra en la producción de un tercero, que incluirá "Morir soñando", "Paracas cavernas" y "Cara". Sus dulcísimos temas, mezcla de jazz, bolero, bossa nova y vals, los interpretará los próximos jueves 12 y viernes 13 de julio en el auditorio de la Universidad de Lima.

CANTARLE A LA MUJER

La Lá compone canciones que expresan temas que la tocan sentimentalmente. Así, mientras que su primer disco habla del dolor y el desengaño, el segundo, en cambio, trata sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Son aspectos sobre los que siempre reflexiona y no teme comentar. Por ejemplo, hace unos días, en medio del furor mundialista, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que ella aparece sosteniendo una camiseta de la selección peruana que contenía un crudo mensaje: "Niñas de 9 o menos: víctimas de violación".



La cantante es consciente de que las situaciones de abuso son parte de nuestra difícil realidad, esa de la que empezó a hablar en sus canciones, en el 2015, tras leer el libro "No te mueras por mí" (Casa Vida Mujer). En él se narran dos historias: la de cómo los hombres les escriben cartas a sus esposas y, luego, cómo ellas narran sus casos de agresión por parte de sus parejas.

Por ello, es importante generar consciencia también desde la música. ¿Genera su arte un cambio en el pensamiento machista? "No creo que sea así. Mis letras son metafóricas. Las personas que me escuchan pueden tener interpretaciones totalmente diferentes a las que yo le di en un principio. Eso es lo gracioso y bonito, porque la música termina con el que escucha. Se crea un sentido entre el que crea y el que oye. Ahora también creo que mis canciones colaboran con la reflexión del machismo en el Perú", responde La Lá, quien también da batalla contra el menosprecio de y hacia la mujer: "No somos lisiadas. Somos mujeres y podemos hacer las cosas", dice.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: auditorio de la Universidad de Lima.

Dirección: Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Santiago de Surco. Fechas y horario: jueves 12 y viernes 13 de julio, 8:30 p.m.

Entradas: Teleticket y boletería.