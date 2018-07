Anna Carina: "Lamentablemente vivimos en una sociedad machista"

La fiebre pelotera que desató el Mundial de Rusia no impidió que Anna Carina Copello –la cantautora peruana de 36 años conocida artísticamente como Anna Carina– siguiera adelante con su pasión musical. Con el 90% de la atención concentrada en el fútbol, la artista se armó de valor y asumió el reto: lanzar "Quiero contigo", su nuevo sencillo, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres de nuestro país. El tema ya supera las 80 mil reproducciones en You Tube a solo un mes de su lanzamiento.

— ¿Por qué estrenar una canción en medio de este contexto?

El lanzamiento de una canción siempre implica todo un proceso que toma tiempo. Me pareció ideal poder empezar a calentar motores desde antes del Mundial. Yo misma estuve en Rusia alentando a la selección, pero antes de viajar trabajé duro para dejar listo el material visual. Además fue lindo sentir que durante esta fiebre había personas que conectaban con el tema y me lo hacían notar a través de las redes sociales.

— ¿Qué es lo que diferencia a "Quiero contigo" de tus otros temas?

Es una nueva propuesta musical, que fusiona sonidos urbanos con toques de cumbia y aires de folclor latino. Tiene un ritmo que te invita a moverte, a bailar, y una letra que empodera a la mujer y la hace sentir libre. Para mí, esta nueva canción marca todo un crecimiento como cantante y compositora porque he tenido la suerte de compartir con compositores responsables de hits de artistas de la talla de Marc Anthony, J.Lo, Maluma y Enrique Iglesias.

— Mencionas el empoderamiento femenino. En el Perú cada día se conocen más casos de feminicidios y el machismo continúa siendo un problema. Desde tu posición de artista, ¿cómo enfrentas esta situación?

Lamentablemente vivimos en una sociedad machista, en donde los casos de violencia no cesan y nos resulta indignante y frustrante. Como artista, yo proyecto fortaleza e independencia, y alzo la voz cuando hace falta. Mostrando a través de mi trabajo y esfuerzo que se pueden alcanzar los sueños. Transmitiendo valores de familia, animando a las mujeres a levantarse por lo que creen y piensan.

(Foto: Difusión)

— ¿Dirías que en algún momento te has sentido discriminada? Muchas mujeres de la industria internacional han denunciado este problema.

Particularmente no me he sentido discriminada. Hace algunos años sí sentía que la presencia de artistas masculinos en el Perú era mucho mayor, por lo que podían darse comentarios como que la carrera musical de los hombres es más exitosa que el de las mujeres. Pero hoy por hoy siento que cada vez aparecen más propuestas femeninas, lo que hace que tengamos más presencia y fuerza en nuestro país.

— Con más de 16 años en la industria, ¿de qué manera renuevas tu imagen y estilo con cada canción?

Siempre me dejo llevar por mis gustos del momento y lo que me dicta el corazón. Me encanta estar a la vanguardia de lo que está pasando tanto en la música como en la moda, pero sin perder mi credibilidad. En este caso, nuevamente me reinvento musicalmente porque estoy ingresando a un terreno urbano, aunque siempre guardando mi esencia.

— Tu carrera ha pasado por diversas etapas de la industria musical. De las ventas en físico a la difusión en plataformas de streaming, por ejemplo. ¿Cómo enfrentas estos cambios?

La gente quiere canciones, quiere música. Antes era en físico, con casetes y discos; ahora lo digital, en tu celular o tu laptop. La forma es lo de menos. El tema es saber cómo llegar a la gente y entregarles la música en su plataforma favorita.

— ¿Hay planes de lanzamiento de un disco para este año?

Más que un disco, lanzamiento de más sencillos. No siento la presión de lanzar un disco en estos momentos porque creo que ahora, con la existencia de las plataformas digitales, la gente busca canciones, más que un disco completo.