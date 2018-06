Salim Vera: "El pasado [de Libido] fue divertido, pero ya no existe"

Cuando a Salim Vera se le pregunta por la esencia musical de Libido, el vocalista explica que no hay una palabra exacta que logre describir a la banda. "No creemos en la idea de la fidelidad a la esencia musical [...]. Somos exploradores musicales. No nacimos pensando en mantener una sola forma [musical], fluimos a través del tiempo y vivimos de la actualidad. El pasado fue divertido, pero ya no existe", explica Vera, quien forma parte de la agrupación nacional desde 1996.

A inicios de este mes, Libido sorprendió a sus seguidores con el estreno de dos videoclips en simultáneo: "Por si tratas de volver" (del disco "Amar o matar") y "Llévame" (su nuevo sencillo), dos canciones que entrelazan una misma historia. "[En el video] hay connotaciones góticas, oscuras y también bastantes símbolos amazónicos. La idea surgió de Manolo [Hidalgo] y consideramos que en el Perú nadie ha lanzado un proyecto así, siempre buscamos diferenciarnos a través de la creatividad con estos trabajos", agrega el artista.

EVOLUCIÓN MUSICAL

Para el músico, cada tema y disco lanzado por el grupo (tienen nueve álbumes de estudio) simboliza una fotografía que terminan guardando en el cajón con la idea de seguir recolectando otras experiencias y momentos.

"Somos músicos actuales, nos enfocamos en lo que sucede en el 2018. No tenemos requerimiento de volver a hacer las cosas de antes. Para mí, el mantener el mismo estilo, de cierta manera, te convierte en un músico monótono [...]. Nosotros nos aburrimos rápidamente y, definitivamente, no sentimos nostalgia por el ayer", sentencia.

FIEBRE PELOTERA

A pesar de la pasión mundialista que se vive actualmente, Libido no considera que ese factor distraiga la atención de su trabajo. "El Mundial y la música funcionan por separado, no pensamos que toda la atención vaya a estar en un solo tema. La gente también quiere escuchar música", afirma el cantante, quien mantiene una postura muy personal respecto a la industria musical en el Perú.

Para él, esta simplemente no existe. "Por lo menos en el rock o pop, no. Tal vez se sigue desarrollando o está por crearse [...]. Las redes sociales son causa y efecto de una industria discriminatoria. Por eso estamos dispuestos a adaptarnos a lo que demandan estos nuevos medios", finaliza.