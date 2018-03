Steve Hackett: "Tengo trabajo influenciado por la historia peruana"

“Me siento muy orgulloso”, nos dice Steve Hackett sobre su paso por Genesis cuando solo tenía 20 años. El músico británico –hoy de 68– comparte con nosotros algunas confesiones sobre su etapa en la gran banda progresiva en la que compartiera escenario y composiciones con músicos como Peter Gabriel o Phil Collins. También nos brinda detalles sobre el concierto que dará hoy, en el Gran Teatro Nacional, y de la grabación de su más reciente álbum, “The Night Siren”.

—Esta es su segunda visita al Perú. ¿Qué experiencia le gustaría repetir?

Estoy muy feliz de volver al Perú. No solo vine como performer hace algunos años, sino también a visitar para conocer y experimentar la historia de tu país. Cuando regresé a Inglaterra traje instrumentos indígenas como la quena y el charango. Tengo algún trabajo influenciado por la historia peruana.

—Tiene una forma particular de tocar. ¿Cuáles son sus emociones al momento de empuñar una guitarra?

​Cuando toco la guitarra eléctrica es un símbolo de libertad. Me emociona de la misma manera que cuando era un jovenzuelo, es como un grito del corazón. Otras veces siento como si volara imaginativamente por el universo. He estado casado con la guitarra por un muy largo tiempo, vivo con ella también. Me ha dado mucha felicidad e inspiración.

—¿Qué es lo que recuerda con más cariño de sus primeros pasos por Genesis? ¿Algo de aquel álbum “Nursery Crime” de 1971?

​Aquel fue un álbum muy interesante. Fue la primera vez en que estuve trabajando de modo completamente profesional y fue una gran revolución en mi vida. Había estado tocando a mis 20 años y, de pronto, estaba trabajando con la banda en un álbum que era un epítome de todas las cosas en las que quería trabajar por mucho tiempo. Y pudimos sonar como una orquesta, dejamos de ser solo una banda de rock. Creo que dos de las mejores canciones del álbum son la primera y la última, “The Musical Box” y “The Fountain of Salmacis”. La primera reúne lo mejor de Genesis, que nunca fue una banda con mensajes directos, creo que había muchos símbolos en los temas. Estoy muy satisfecho de ser uno de los escritores de estas piezas.

—Muchos pueden pensar que el rock progresivo ya no tiene tanto espacio como lo tuvo en los 70. ¿Cómo ve el mercado de este género hoy?

​Creo que hay algo relacionado, quizás, con el aspecto romántico-‘misionológico’ de contar las historias que proveen reinos de imaginación y no estar limitado por zonas geográficas. Además, trabaja como una máquina del tiempo que puede viajar al pasado o al futuro. Estoy orgulloso de decir que nosotros podíamos hacer eso y de alguna manera continúo con el mismo ‘ethos’ [palabra griega que utiliza para referirse a su propia filosofía musical], de manera que la música pueda funcionar del modo en el que lo hace una película. Podría ser una película para el oído en lugar de los ojos y no depende de los videos. Creo que este tipo de música funciona tremendamente cuando se toca en vivo. Cuando va de un susurro a algo salvaje. Un minuto puede ser muy calmada y el siguiente puede ser muy fuerte. Es muy dramático en vivo. Es el ritmo, creo yo.

—¿Cómo ve realmente la posibilidad de una reunión con los antiguos miembros de Genesis?

​No hay planes por ahora para eso.

—En casi 50 años de carrera, ¿cuál ha sido su momento más especial?

​Creo que he sido muy afortunado con los chicos de Genesis en los inicios. Y luego, cuando integré GTR [grupo que formó en los 80 junto a Steve Howe], tuve mucho trabajo en solos para tocar con Howe, que había integrado Yes y Asia. Entonces, cuando nos juntamos, hicimos una mezcla de todas estas tres bandas. Trabajar con él fue genial. Si veo hacia atrás, también me siento muy afortunado de haber influenciado en otros guitarristas y compositores. Descubrí la técnica tapping en 1971, que se hizo conocida con guitarristas como Eddie van Halen. Descubrí otras técnicas de guitarra como el sweep-picking, que permite interpretar piezas clásicas para violín con guitarra eléctrica.

—“The Night Siren” fue grabado en varios lugares del mundo y con músicos de origen diverso. ¿Hay un mensaje suyo en esos detalles, en un contexto como el actual?

​Mientras estaba haciendo el álbum me di cuenta de que habíamos hecho amigos en todo el mundo y los invité a que tomaran parte en el proyecto. Fue genial tenerlos trabajando juntos en una de las canciones que tiene un mensaje muy lleno de paz. Teníamos un chico de Israel y una chica de Palestina. También está Malik Mansurov, que es de Azerbaiyán; tenemos bateristas de Inglaterra y de Islandia. A mi banda regular se sumaron 20 personas de casi todo el mundo, lo cual hace al álbum más… ¿cómo decirlo? Creo que es algo que los políticos no pueden hacer. La música no tiene fronteras, no hay refugiados ni migrantes, solo hay amigos y todos ellos son bienvenidos.

—¿Cuáles son sus siguientes proyectos y qué podemos esperar de su concierto en Lima?

Estoy trabajando en un nuevo álbum de estudio y también habrá un box set que será una retrospectiva. En el concierto escucharán desde “Dancing With the Moonlit Knight” hasta “When the Heart Rules the Mind” de GTR, algunas canciones de “The Night Siren” y muchos, muchos solos.

+ CONVERSATORIO

Steve Hackett también ofrecerá una charla abierta al público titulada “De lo clásico a lo progresivo”, como preámbulo al Festival Internacional de Guitarra del Icpna. Se realizará en la sede de esta institución (Angamos Oeste 120, Miraflores), mañana viernes a las 11 a.m. El ingreso es libre y la capacidad limitada.