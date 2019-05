Justin Bieber comparte un adelanto del video de su tema con Ed Sheeran

Justin Bieber compartió en Instagram un adelanto de lo que será el video de "I Don't Care", la nueva canción que grabó con Ed Sheeran y que marca el regreso del ídolo pop a la escena musical.

Ambos cantantes generaron mucha expectativa entre sus fanáticos al anunciar que estaban trabajando en este nuevo tema, cuyo lyric se lanzó hace solo algunos días en YouTube y ya tiene millones de reproducciones.

Es por ello que, para alegría de todos sus seguidores, Justin Bieber compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. "Sí, él está diciendo la verdad ... Tenemos un video en camino @teddysphotos. I don't care", escribió el canadiense junto al divertido y breve clip.



El videoclip, que contiene imágenes de Justin Bieber vistiendo trajes de estrella country, boxeador y hasta un disfraz de oso, fue publicado hace menos de 24 horas y está a punto de alcanzar los 7 millones y medio de reproducciones.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber y Ed Sheeran trabajan juntos, pues solo hace algunas semanas se convirtieron en animales y participaron en el single "Earth" de Lil Dicky, junto a otros 30 artistas más.

Asimismo, en 2015, el intérprete de "Shape of you" compuso la letra de la canción "Love yourself" para "Purpose", el cuarto álbum de estudio del esposo de la modelo Hailey Baldwin.