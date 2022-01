Conforme a los criterios de Saber más

Casi cinco décadas después de subirse por primera vez a un escenario, José Luis Perales dice adiós. Como parte de su gira “Baladas para una despedida -Tour Final”, el cantautor español de 77 años ofrecerá este 23 de marzo en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú su último concierto local. Volverá a sus inicios, cuando solo se dedicaba a componer y tenía más tiempo libre para su familia, pues ya no quiere perderse ningún momento con sus nietos. “Me voy feliz y agradecido”, nos dice

“Cuando empecé hice muchos conciertos, estuve mucho tiempo fuera de casa, me perdí muchas cosas de mis hijos, que eran pequeños en ese entonces. Un día cuando llegué de una gira al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, me dijeron: ‘No estés tanto tiempo afuera porque tus hijos te van a olvidar’. Entonces, pensé: ´No quiero irme siendo demasiado viejo ni teniendo mala voz. Quiero irme en un buen momento para poder abrazar a mis hijos y nietos’”, comenta uno de los autores más prolíficos y exitosos de la escena española.

—¿“Baladas para una despedida” es el resultado de largas horas de meditación, de reflexión?

No hubo mucha reflexión porque no es una ida triste, me voy feliz porque aunque parezca mentira tengo ganas de sentarme solo a escribir para otra gente y para mí. Es una vuelta a casa muy bonita porque dejo muchos amigos, aplausos, cariño y tengo la posibilidad de volver otra vez a donde empecé hace 50 años. En realidad cuando empecé a cantar, yo no quería cantar, quería seguir siendo autor de canciones para otra gente. Prácticamente me empujaron a cantar.

—¿Cómo alguien que hizo que Marc Anthony se arrodillara a sus pies y convenció con sus composiciones a Isabel Pantoja para que volviera a cantar, puede pensar en dejar los escenarios?

Lo de Marc Anthony fue una locura, fue en Viña del Mar. De repente me queda mirando y dice. “Esta canción (’Y cómo es él) me ha cambiado la vida”. Entendí que quería que suba al escenario. Fue una locura, subí y una vez arriba no sabía en qué tono estaba la canción. Recuerdo que le dije que me quedaba un poquito alto, pero lo intentamos. Sin embargo, lo que me pareció tremendo y me hizo sentir muy mal fue que se arrodillara. Le pedí que por favor se levantara. Le dije: ‘Tú eres más importante para mí’. Lo que ocurrió aquella vez y lo de Isabel Pantoja son algunas de las cosas más hermosas que me ha dado esta carrera.

—Hace algunos años, el escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo que lo que él contaba en ‘Cien años de soledad’, Perales lo hacía en una canción de tres minutos y se confesó admirador suyo. ¿Cómo recibió ese comentario? ¿Llegaron a conocerse?

Cuando me contaron lo que dijo sobre mí, lo llamé. Estaba muy feliz, no podía creer lo que me estaba pasando. No lo conocía personalmente, pero era muy aficionado a sus libros. Me invitó a su casa para charlar, me preguntó qué novela suya prefería. Le dije. “El coronel no tiene quien le escriba”. En ese momento sacó de un cajón ese libro dedicado a Manuela (su esposa) y a mí. Fue una cosa impresionante. Desde entonces nos hemos visto las veces suficientes para sentirme orgulloso de decir que soy su amigo.

—¿Es verdad que quiso hacer un video en Machu Picchu de la canción “Que canten los niños”?

Eso es muy cierto, pues es un lugar que me parece emocionante, me encanta la arqueología, es mágico. Sin embargo no se pudo hacer porque no se pudo subir un piano.

—Grandes compositores que han escrito sobre el desamor han experimentado decepciones amorosas fuertes. ¿Ha sido su caso?

No demasiadas, solo las suficientes para poder escribir sobre ese tema, pero verás que yo tengo muchas más canciones de amor.

—Sobre la canción “Y cómo es él”, ¿A quién le escribió? ¿Cuál es la verdadera historia?

He decidido que “Y cómo es él” es para quien quiera que sea, ya sea una hija o una pareja. La escribí para Julio Iglesias porque me pidieron una canción para él, pero la gente de mi compañía después de escucharla me dijo que no se la diera, que la cante yo. Me sentí un gran infiel al no darle la canción, por eso no la siento mía, sin embargo es una de las que más éxito ha tenido.

—¿Es verdad que en una fiesta en Colombia en la que Pablo Escobar era el anfitrión, tuvo que interpretar “Y cómo es él” como quince veces?

Me alegro que me preguntes eso porque fue la peor burrada que se ha escrito sobre mí. Es mentira, lo escribió un autor español en un libro suyo, y me da mucha pena que utilicen ese tipo de cosas para vender. Nunca conocí al señor Escobar, nunca le canté ni siquiera una canción

—Después de “Pensando en ti”, Isabel Pantoja, quien había decidido no volver a los escenarios, le pidió que le escriba todo un disco y nació “Marinero de Luces”. ¿Cómo asumió esa gran responsabilidad?

Fue todo un reto para mí porque ella había decidido no cantar, estaba pasando por un momento grave, había muerto su esposo. Era la viuda por excelencia, de España, la más llorada, la más escondida. Cuando le enseñé ‘Pensando en ti’, me dijo que era justo lo que necesitaba, luego me pidió un disco. Crear ‘Marinero de luces’ fue una hazaña. Cuando se lo enseñé, lloró y dijo: “Ahora sí salgo a cantar”.

—Cuánto tiempo le tomó componer Pensando en ti? ¿Es verdad que fueron varios meses?

Fue rápido. Calculo que sería una semana o un poco menos.

—“Por qué te vas” es la canción más vendida de todos los tiempos y en todos los idiomas. ¿Es la mejor canción para usted?

Es una canción que por alguna circunstancia es muy mágica y llega muy rápido a la gente, pero no es la mejor canción para mí. La escribí en uno o dos días, sin la más remota idea de que Jeanette la fuera a grabar y la hice sin que me la pidiera. Su productor me recomendó cantarla, pero era muy tímido, me daba nervios subir al escenario. Después el director Carlos Saura hace la película “Cría Cuervos” y “Por qué te vas” se convierte en la número uno. Han pasado casi cincuenta años desde entonces y todavía me siguen pidiendo autorización para grabar esa canción. Y es verdad que está grabada en muchos idiomas, por mucha gente y ha vendido más discos que ninguna.

—¿Es verdad que siendo adolescente empezó a hacer música para llamar la atención de las chicas, pero terminó llamando la atención de alguien que tenía un estudio de grabación?

En realidad teníamos un grupo de música y un amigo nos invitó a una fiesta en la que iba a ir mucha gente y un personaje que tenía un estudio de grabación. Eran los años 60. Recuerdo que estaba con vergüenza porque no conocía a nadie y habían chicas muy lindas. Me dieron una guitarra para tocar y cantar. Y quien tenía que picar el anzuelo, picó. Me mandó a llamar para preguntarme sobre mis canciones y me invitó a su estudio de grabación. Grabé con él como diez canciones. Poco tiempo después me llamó un productor de una compañía de discos, me dijo que le interesaba como autor, pero no como cantante. Así me inicié como autor para otros artistas. Es una faceta que me encanta y a la que pienso dedicarme toda la vida.

—¿Cuál será su mensaje de despedida para sus fans peruanos este 23 de marzo?

Mi palabra va a ser la música. Diré que me voy feliz por esa gran e inolvidable noche que me han regalado. Y me iré calladamente, como llegué.

