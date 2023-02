Tras el anuncio de su tan esperado álbum, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’, Karol G lanza “X SI VOLVEMOS” en compañía de “El rey de la bachata”, Romeo Santos. Esta sería la primera vez que ambos artistas se juntan, la canción narra la historia detrás de una ruptura amorosa, pero de manera sensual. “X SI VOLVEMOS” formará parte del álbum ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ y ya la puedes disfrutar en todas las plataformas digitales.

Bajo la producción de Ovy On The Drums y compuesta por la misma Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz, “X SI VOLVEMOS” cuenta la historia de una pareja cuya química sexual es innegable, pero a la vez deben aceptar que tristemente no están hechos para estar juntos. Mientras cantan, “Con eso nos vamos, pero antes de irnos. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, sobre un ritmo contagioso que mezcla el reggaeton con sutiles notas de la bachata a las que no tiene acostumbrados Romeo, la canción promete hacerse viral rápidamente, como todas las otras canciones que estrena la colombiana.

La canción se estrenó al poco tiempo de que la cantante anunciara su nuevo álbum de estudio, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’. El anuncio de dicho álbum se dio mediante un corto y a su vez alegrísimo vídeo en el que se ve a la colombiana llamar a un servicio de ayuda dirigido por niños pequeños, quienes le dan indicaciones básicas pero eficaces para ser feliz.

Un dato curisoso es que el título del álbum representa un íntimo en su vida, según Karol G, este nace de una frase que se repetía a sí misma cuando los problemas la sobrepasaban y no la dejaban pensar de manera clara, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’.

“X SI VOLVEMOS” es el primer lanzamiento de Karol en 2023, después de un año bastante productivo y a su vez potente 2022. Su sencillo anterior, “CAIRO”, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify, siendo su canción número 36 que alcanzó este logro y recibió 3x platino certificación en EE.UU de RIAA. Antes de eso, el hit “GATÚBELA” llegó a más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

Más allá de su éxito en streams, la cantante colombiana se hizo con la gira norteamericana más taquillera dada por una artista latina en todos los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su “$trip Love Tour”.