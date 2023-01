“Yet to come in cinemas” será proyectado en los cines de Perú y otros países en todo el mundo en el 2023. El último concierto de BTS llegará en pantalla gigante en una versión reeditada y aquí te contamos todos los detalles. Según la nota de prensa de BIGHT, el concierto ha sido editado con una duración final de 103 minutos. Asimismo, la proyección contará con planos nunca antes vistos del concierto. La película de BTS 2023 se estrena el 1 febrero. Las cadenas de cine de las principales ciudades lo transmitirán en conjunto. En el caso de Perú, Cineplanet y Cinemark serán los encargados de la emisión. Las entradas se pueden adquirir a través de sus respectivas páginas web y depende de la disponibilidad que tenga cada función.

VIDEO RECOMENDADO Lo que callan los Idols del K-pop