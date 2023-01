La fiebre por la compra de las entradas para la película de BTS ‘Yet to come in cinemas’ en México ha sido todo un tema en la opinión pública. ¿Qué es lo que se sabe sobre cómo ver el filme en el país del norte de América? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto, además de otra información relacionada al conjunto musical coreano más exitoso del mundo.

CÓMO VER LA PELÍCULA DE BTS ‘YET TO COME IN CINEMAS’ EN MÉXICO

El grupo surcoreano BTS anunció hace tiempo que estrenaría una película, es por ello que muchos de sus fanáticos esperan saber cuándo saldrá a la luz, de qué trata y cómo poder verla.

Sobre esta información se sabe que la película de BTS 2023 podrá ser vista a principios de febrero de este año, a través de los cines en México. Específicamente la cadena que proyectará la cinta será Cinépolis, de la mano de “Más que cine LATAM”, en CDMX, Monterrey y más estados.

Es importante tener en cuenta que la cadena de cines en México ha indicado que la película de BTS estará en todas sus salas el 1, 2, 3 y 4 de febrero, con varios horarios disponibles.

Por último, se conoce que ya se pueden comprar boletos en Cinépolis México. No obstante, la demanda de tickets ha hecho colapsar los servidores del cine, pues usuarios reportan intermitencias en el aplicativo.

¿De qué tratara Yet To Come (Está por venir) de BTS? Según medios que siguen a la boyband, la cinta es una filmación del concierto gratuito que el conjunto realizó en la ciudad surcoreana de Busan, con el objetivo de apoyar la candidatura para la Expo Mundial 2030.

Este concierto, el más multitudinario que dio BTS hasta el momento, tuvo lugar en el ASAID Main Stadium y fue visto por más de 15 mil personas.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo.

Este 2020, la boy band surcoreana inició bien el año con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.