BTS es el único grupo coreano en lista de las mejores bandas de "The New York Post"

BTS vuelve a sorprender a sus fans, al destacar en las listas musicales internacionales. En esta oportunidad, el grupo de K-pop es parte de "las 10 mejores bandas de chicos de todos los tiempos" del diario estadounidense New York Post.

Después de The Jackson 5, Backstreet Boys, Boyz II Men, *NSYNC, New Edition, New Kids on the Block, One Direction y Menudo, BTS ocupa el puesto No. 9 de la lista.

La agrupación de los 60's, The Osmonds, es la décima banda masculina en integrar la lista de "las 10 mejores bandas de chicos de todos los tiempos", según New York Post.

► Ver "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul": canciones, videos, reacción del ARMY y todo sobre la película de BTS

► BTS: la fórmula secreta de la primera banda asiática que logra impacto global

Este logro convierte a BTS en el único grupo coreano en integrar esta lista. El diario estadounidense justificó el reconocimiento por considerar que el grupo de K-pop hizo historia varias veces en los Estados Unidos.

"El año pasado se convirtieron en los primeros artistas surcoreanos en encabezar un espectáculo de estadio de Estados Unidos, en el Citi Field", mencionaron.

Asimismo, "Fake Love" de BTS fue elegida como la mejor canción del grupo, al señalar que fue el primer sencillo del grupo en ingresar al Top 10 en la lista Hot 100 de Billboard.