BTS y 10 de los mejores videos de la carrera del grupo K-Pop

BTS están próximos a lanzar su nueva producción, "Love Yourself: Tear", y no cabe duda que entre el veloz aumento de su legión de fans y la cada vez mayor cercanía al estreno de lo nuevo de los surcoreanos, sin contar sus presentaciones confirmadas en TV estadounidense, esta semana promete ser memorable para sus fanáticos.

Con esto presente, listamos a continuación algunos de los más destacados videos del conjunto K-Pop, entre sus más representativos, espectaculares, emotivos y otros cuantos a veces tanto pasados por alto. Seas fanático o solo busques satisfacer la curiosidad, aquí podrás dar un vistazo a diez clips parte de lo mejor del mundo de BTS.

"I Need You" (2015)

de "The Most Beautiful Moment in Life, pt. 1"

"Run" (2015)

de "The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2"

"Epilogue: Young Forever" (2016)

de "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever"

"Fire" (2016)

de "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever"

"Boy in Luv" (2014)

de "Skool Luv Affair"

"Not Today" (2017)

de "You Never Walk Alone"

"For You" (2015)

de "Youth"

"Blood, Sweat & Tears" (2016)

de "Wings"

"MIC Drop (Steve Aoki Remix)" (2017)

Single especial, tema original de "Love Yourself: Her"

"DNA" (2017)

de "Love Yourself: Her"

Extra:

​"The Most Beautiful Moment in Life on stage: prologue" (2015)

​Clip promocional para la gira de lanzamiento de la segunda parte de "The Most Beautiful Moment in Life".

Y tú, ¿qué video incluirías en este ránking?