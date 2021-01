Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia los ha complicado, como a todos, pero musicalmente no les ha venido tan mal. Autobús trabaja de manera constante su próximo álbum y ya el año pasado lograron lanzar, pese a la coyuntura, dos singles importantes. El tercero de ellos, “Quiero cambiar”, llega en los albores del 2021, casi como una cábala para arrancar el año con buen pie.

Cuando se instaló la cuarentena, empezaron a perfilar a distancia el material que ya tenían planificado. “Nuestro plan era seguir sacando canciones, visitar provincias, teníamos una agenda de conciertos importante; pero todo eso se tuvo que cancelar”, explica Luis Enrique Piccini, vocalista de la banda peruana.

“Pero en realidad nosotros siempre hemos trabajado de forma remota –confiesa el músico a El Comercio–. No somos una banda de encerrarse por largo tiempo para sacar canciones. Estábamos un poco acostumbrados a esa distancia por las mismas responsabilidades que cada uno tiene, con proyectos diferentes. Y de hecho a mí me gusta trabajar así, porque puedo ser más ordenado”.

Lo que sí se extraña, reconoce Piccini, son las presentaciones en vivo, que en los últimos meses se han limitado a la virtualidad. ¿Hay planes de retomar la costumbre ahora que comenzarán a reactivarse los espectáculos públicos? “Ahora mismo no me animaría a hacer un concierto y poner en riesgo la seguridad de las personas –responde–. Tendría que ser una megaproducción con distanciamiento social y todos los protocolos, pero para una banda como la nuestra es imposible, por un tema de presupuesto. De cualquier otra forma, creo que no sería muy sensato. Prefiero esperar a que llegue la vacuna y esto pase. Porque va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar”.

Adrián Mendoza y Luis Enrique Piccini, dos de los integrantes de Autobús. (Foto: Diana Chávez/GEC)

SONIDO Y ESENCIA

Sobre el lanzamiento de “Quiero cambiar” de este viernes 8 de enero, que adelantamos en exclusiva, Piccini señala que la nostalgia es el sentimiento que la define. “Transmite una sensación de querer ser otra persona; o incluso de ser una mejor persona para alguien más. Igual, si escuchas bien la letra, te queda la duda de si eso se logra o no. Es una canción que espero que la gente tome, haga suya, que la reinterprete. Lo que transmite son sensaciones, sobre todo”, afirma.

De hecho, esa es la línea que seguirá todo el nuevo álbum, que llevará como título “Ámbito vida”. Señala Piccini: “Nuestra intención siempre es que cada disco tenga una temática definida, pero que abarquen diferentes sensaciones. Y ‘Ámbito vida’ incluye las distintas dimensiones de la vida de una persona. En este último año, por ejemplo, hemos sobrevivido, hemos tenido amor, también tristeza, y un poco sobre eso es que va el álbum”.

“Ámbito vida” tendrá aproximadamente doce canciones, de las que este año saldrán tres singles, empezando con “Quiero cambiar”. La idea es, quizá, que el álbum sea por fin publicado en abril próximo. El sonido incluye algunas innovaciones, pero también se aferra a la esencia de la banda. ¿Influencias o referentes? “Hemos estado escuchando mucho Conociendo Rusia, una banda argentina buena; mucho Charly, como siempre; Spinetta. Y de las bandas anglo, Tame Impala, con quienes tenemos una afinidad que nos gusta bastante, quizá por ese sonido medio ‘vintage’; y ahora último he vuelto a una banda de cabecera, como es Stone Roses”, describe Piccini. Coordenadas musicales que nos ayudan a rastrear mejor a la interesante agrupación.

El dato

“Quiero cambiar”, tercer single del próximo disco de Autobús, se podrá escuchar a partir del 8 de enero en todas las plataformas.





