Camilo ama a Evaluna con devastadora potencia mediática. Superlativa. Millonaria en likes de Instagram, que parece ser la manera como últimamente se miden las cosas. Y le canta: “Mi mundo da vueltas / como si estuviera colgado del ventilador / aquí estoy enamorado de ti”. Camilo agradece todos los días al altísimo por llegar hasta donde llegó —top mundial en rotaciones de YouTube, Spotify, IG y otras redes—, pero se suicidaría si se entera que Evaluna ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso a veces la despierta a las 3 de la mañana para decirle que sueñe con él. Antioqueño, 26 años, 1.78 de estatura y 72 kg., de peso, Camilo es piscis y por eso se ha tatuado un barco de papel en el brazo. A bordo de esa nave navega una larguísima declaración de amor a Evaluna.

“Él es mi barquito de papel, mi pochito. Y yo puedo decir que soy la mujer más feliz del mundo. Qué emoción saber que el resto de mi vida es al ladito tuyo”, le responde, miles de ‘likes’ mediante, Evaluna. Ella es hija de Ricardo Montaner, que quiere mucho a Camilo y le invita a cantar en sus videos. No menos amorosa resultó la esposa de Montaner y, claro, suegra de Camilo. Tanto que se deshace de sus joyas para que sean parte del outfit de su yerno, holgado y rico en pedrería: anillos en los dedos, nariz y oreja. El cuello poblado de eslabones. “Quiero volverme viejito y que se me arruguen los tatuajes a tu lado. Tú eres mis vacaciones, mi lugar feliz, mi isla en el caribe, mi cobija con Netflix, mi café con medialunas, mi primer traguito de cerveza”, le dice a Evaluna. Cuando habla, su ‘moustache’ a lo Dalí pugna inútilmente por marcar las 10 y 10.

Fabricar petróleo

“Desde pequeño tuve complejo de inferioridad, pensando que las cosas grandes le pasan a la gente grande, no a mí... y mientras más me comparaba, más enano me sentía. Y ojo, que no fue que descubrí que soy grande, sino que las cosas grandes le pasan a personas pequeñitas e insignificantes como yo”, le dijo a Instagram, el confesionario de estos tiempos. Seguro se refería al niño que fue. Ese que nació en Medellín y a los 5 años tuvo que marcharse con sus padres a Montería, poblado de atmósfera caribe que invita a sacudir el esqueleto a punta de vallenato, cumbia y guaracha. Tenía una guitarra vieja en la que replicaba a Mercedes Sosa, Ñico Saquito y Guillermo Portobales. Hasta que a los 12 años creyó estar preparado para un ‘reality’ show de música.