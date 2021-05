Conforme a los criterios de Saber más

Leslie Shaw celebraba en Miami el avasallador éxito de su hit “Estoy soltera” (2020), cuando una triste noticia proveniente de Perú, la indujo a virar drásticamente el rumbo de su vida profesional. Su madre, doña Rosario Thays, se enfrentaba a la muerte tras sufrir “tres paros cardíacos”. Miles de millas separaban a la cantautora nacional de la mujer que le dio la vida. El tiempo también le era adverso. Y como Sony Music Latin delimitaba en cierta forma sus libertades, decidió desvincularse laboralmente de la casa discográfica estadounidense que la representaba e independizarse.

“El año pasado cuando a mi mamá le dio tres paros cardíacos, yo estaba en Estados Unidos. Eso me hizo abrir los ojos, decidir que quiero lograr mis sueños con mi madre viva. Entonces, tomé la decisión de renunciar a la disquera donde estaba y tomar al cien por ciento las riendas de mi carrera. Me motivé aún más cuando mi mamá se recuperó. Este episodio de mi vida me movió mucho, me llevó a tomar decisiones importantes”, señala la artista nacional.

En lugar de derrumbarse, Shaw Thays siguió haciendo música en medio de la pandemia. “Sola y soltera”, tema que grabó en colaboración con el joven cantante cubano El Prefe, es un adelanto del nuevo disco que la artista peruana prepara de la mano de de Vla Music Entertainment, su nuevo sello discográfico.

—¿“Sola y soltera” es una secuela de “Estoy soltera”?

Creo que mis amigos compositores me quieren ver soltera siempre y estaré soltera un tiempo más, así me divierto mucho más allá (en Miami). La canción me la presentó El Prefe, que es un artista con el que estoy colaborando, me pareció divertida, súper cool. Le escribí algunas partes mías para volverla más personal, creo que muchas chicas se van a sentir identificadas con la letra de la canción.

—¿Es verdad que en estos últimos meses dejaste de hacer música para enfrentarte a líos que involucran derechos de autor?

No fue así, malinterpretaron todo. Nunca he dejado de hacer música, tengo muchas canciones que están esperando por salir. Decidí instruirme en temas de derechos de autor, registrar mis canciones y composiciones porque siento que como artista he crecido; pero gracias a Dios nunca he tenido problemas con ese tema.

—¿Cuántas canciones y composiciones registraste?

Unas 38 y no todas son para mí, de repente algunas van a ser utilizadas por otros artistas. Todo este tiempo que no han habido shows me he reinventado, he crecido como compositora.

—Actualmente ocupas un lugar preponderante en el género urbano internacional. Grabaste “Estoy soltera” con Thalía y Farina, “La faldita” con Mau y Rick, “Solterita de oro” con Gente de Zona.... ¿De qué forma ha cambiado tu vida desde que iniciaste el camino hacia la internacionalización?

Mi vida ha dado un giro de 180 grados porque hago lo que amo todos los días. Me despierto feliz porque sé que tengo gente que me apoya, que todos los días puedo ir al estudio a hacer la música que quiero. De repente en Perú no tenía la facilidad de tener un estudio de grabación o la posibilidad de codearme con compositores que trabajan con artistas tan grandes. Mi nuevo EP sale pronto con muchas sorpresas.

—¿Vas a contar con colaboraciones en este nueva producción?

Tengo colaboraciones con artistas que tienen mucho tiempo en la industria y también con artistas nuevos que pronto van dar mucho que hablar, como El Prefe. Me gusta colaborar con artistas que al igual que yo han dejado a sus familias para perseguir sus sueños.

—Sebastián Yatra quiere hacer un dúo musical contigo. ¿Han hablado al respecto?

Sebastián es súper cool, me invitó a su estudio un día que también estaba Justin Quiles. Escuché la canción que están preparando juntos. Escuchamos música y conversamos. Sería bacán hacer algo juntos, ahí estamos.

—¿Y cómo van los planes de hacer música con Luis Fonsi?

A él siempre le mando mucha música, muchas composiciones.

—¿Sientes que por fin has logrado la internacionalización?

Siento que me todavía me faltan subir muchos más peldaños. Poquito a poquito estoy sembrando un gusto en cada sitio, tengo fans en diferentes partes del mundo: en Colombia, España, República Dominicana..., y me encanta, se siente rico.

—“Estoy soltera” ganó el Premio Luces en la categoría Hit del año. ¿Cómo recibiste la noticia?

Muy feliz, me encanta, es muy gratificante, porque la verdad no es fácil hacer carrera musical, sobre todo afuera. He tenido muchos inconvenientes, tropezones y piedrazos. Un premio como ese es una motivación para seguir luchando por mis sueños y una muestra de que tengo fans increíbles.

—¿Esos tropezones y piedrazos en algún momento te llevaron a pensar en renunciar a la música?

Claro que sí, muchas veces.

—¿Qué te motivó a seguir adelante?

Lo de mi mami, por ejemplo, fue una prueba que en lugar de hundirme, me motivó a seguir luchando por mis sueños Yo tengo el carácter fuerte, soy luchadora, siempre trato de voltear las situaciones adversas para no derrumbarme.

—¿Desligarte de Sony Music Latin fue una decisión propia?

Así es, fue una decisión que yo tomé y todo muy bien porque cumplí con sacar mi álbum “Yo soy Leslie show”. Decidí hacerme a un lado para buscar cosas más importantes para mí. Desde hace dos meses estoy con la disquera Vla Music Entertainment y con otro mánager. Conocí a El Prefe y a Mr. Vla, artista y productor con quien hace como cuatro años hice “La culpa”, una canción que hice en colaboración con Jacob Forever, que ya va a salir. Hicimos una amistad muy bonita, ellos me propusieron trabajar juntos.

—¿Cuáles son las claves para tener éxito en la industria musical?

Trabajar mucho y no delegar el trabajo a nadie. Siempre estoy inspirando y trato de ser original porque siento que el público se da cuenta cuando uno es real.

