Conforme a los criterios de Saber más

Mientras contempla la estatuilla que recibió tras imponerse en los Premios Heat 2020 como Mejor Artista Sur, Leslie Shaw rememora aquella vez que renunció a la música, desmotivada, al ver que su trabajo no tenía eco. Pero la artista se reinventó y retomó sus intereses musicales. Actualmente ocupa un lugar preponderante junto a verdaderas figuras del género urbano internacional. “Aún quedan muchos sueños por cumplir”, asegura.

“He querido tirar la toalla muchas veces, cuando tenía 22 años dejé la música para estudiar márketing, estudié seis meses, pero no pasó nada, no me llenaba, me sentía muy triste, desmotivada, sentía que no era lo que quería para mí, entonces regresé a hacer música y no paré”, señala la intérprete de “Estoy soltera”.

-Hace un año, en una entrevista con El Comercio, dijiste que admirabas a Anitta y que te gustaría hacer una colaboración con ella. En los Premios Heat tuviste la oportunidad de compartir terna y ganarle. ¿Qué representa este triunfo en tu carrera?

Sinceramente, no me la esperaba. Si ya de por sí es difícil dedicarse a la música, imagínate lo que es en medio de una pandemia, te da ganas de decir me rindo. Pero creo que que estos premios te obligan a seguir luchando, te muestran que a pesar de todas las dificultades, los fans siempre están pendientes y apoyando.

-¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado?

Dejar todo lo que tenía en mi país, empezar desde cero, alejarme de mi familia fue muy duro.

-En tu carrera hay un antes y un después bien marcados, que son tus inicios musicales en el rock y posterior incursión en la música urbana. ¿Qué te llevó a este cambio?

Un artista siempre se tiene que refrescar, el quedarte con los brazos cruzados y no tener qué comer es más triste que luchar por tus sueños.

Leslie Shaw en 2013, durante la promoción de la película "Rocanrol 68". Por aquel entonces, llevaba apenas tres años como cantante. Foto: Kelvin García para El Comercio.

-Cuando hacías rock eras una de las pocas mujeres en el género, ¿alguna vez sentiste discriminación?

No tuve ese problema, creo que uno decide qué escuchar y qué no. A uno como artista le puede gustar algo, pero eso no necesariamente gusta a todos, uno tiene que ceder, aprender cosas nuevas, dejarse aconsejar. Cuando hacía rock era muy terca, tenía muchos amigos que me aconsejaban probar algo diferente, al final me arriesgué. El tema va por arriesgarse, probar cosas nuevas, y si no funcionan, al menos lo intentaste.

-¿Tuviste que tocar muchas puertas para conseguir que funcionen?

He tocado varias, cuando decidí tocar las puertas de Sony Music Latin, por ejemplo, muchas personas me dijeron que no lo haga, que era imposible que me acepten; no creían en mí. Y si no lo hubiera hecho, nada de esto (ganar en los Premios Heat) estuviera pasando.

-¿Cómo lograste que tus seguidores sigan creyendo en tu trabajo y apostando por ti pese al cambio de género musical?

Creo que fue por ser tan terca, por mi personalidad, confío mucho en mí, en lo que hago, en mis proyectos y me involucro al cien por ciento en mi trabajo.

-Un premio te da satisfacciones, pero también te motiva a ir por más. ¿Qué otros galardones persigues?

Me han invitado a varios eventos el próximo año, tengo los Premios Lo Nuestro, los Premios Juventud, los Spotify; pero el premio que más valoro y me gusta es que mis fans vean mis videoclips, que mi música suene en las radios. Yo fluyo.

Cantante peruana, Leslie Shaw, triunfa en el extranjero.

-¿Qué factor fue determinante para triunfar afuera? ¿Acaso cantar con Thalía y Farina, Mau y Ricky, Gente de Zona, o con Luis Fonsi en los Juegos Panamericanos?

Fue mi música, hacer buena música y conectar con los fans. Las oportunidades se me han ido dando en el camino porque soy una mujer trabajadora, responsable y luchadora.

-¿Cómo va el proyecto que tenías hacer alguna colaboración con Luis Fonsi?

Nos enviamos música, estamos en contacto, incluso he compuesto un par de canciones que me gustaría hacerlas con él, pero anda full; tampoco puedo ponerme tan pesada. Voy a esperar que terminen las fiestas para retomar conversaciones.

¿Qué proyectos musicales tienes?

Estoy trabajando en algunos discos y tengo que decidir cuál va a ser mi siguiente sencillo. Estoy viendo hacer otras colaboraciones con artistas de diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México y Colombia. También tengo invitaciones de otros artistas para filmar videoclips el próximo año. Hay varios proyectos, aún quedan muchos sueños por cumplir.

Mira también

Leslie Shaw al momento de ganar el Premio Heat a Mejor artista sur

Leslie Shaw recibe galardón de "Mejor artista sur" en los Premios Heat 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR