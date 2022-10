“Tenía una vida hecha en Estados Unidos, estudié música en Miami Dade Community College, viví la vida americana en los bares de soul, blues, jazz..., y eso me nutrió mucho. Fui uno de los pocos peruanos que logró ingresar al círculo americano, y no fue fácil porque allá hay muchísimos músicos muy buenos y de gran nivel. Los cubanos me decían que tenía ´aché´´. Viví la vida americana linda, tocaba piano de martes a domingo”, recuerda el artista nacional.

A los 28 años, Paco Maceda Jr. asumió el liderazgo del trío criollo Los Kipus. (Foto: Facebook oficial de la agrupación)

“Cuando mi padre me llamó estaba en mi casa, en Miami. Me dijo que regrese a Lima, pero me negué. Le dije que tenía planes, proyectos y una vida hecha, y que por nada regresaría; pero cuando me contó que tenía cáncer, no lo pensé dos veces. Empaqué mis cosas, me despedí de todo lo que había logrado, y me vine inmediatamente”, narra Maceda Montoya.

Paco Maceda Jr. retornó al Perú en 2003 para hacerse cargo de la emblemática agrupación criolla con la esperanza puesta en que su padre se recuperaría pronto; sin embargo, solo algunos meses después, en abril del 2004, el celebrado compositor, cantante y guitarrista tumbesino, perdió la batalla contra el cáncer de hígado.

─Cuando asumiste el liderazgo de Los Kipus, ¿te sentías preparado?

Cuando tomo la batuta del grupo, todos, incluso yo mismo, me preguntaba si iba a poder. Sobre eso hay una anécdota con mi papá. Antes de morir le pregunté: “¿Y ahora qué hago?”. Me respondió: “¿Para qué te mandé a estudiar a Estados Unidos?”. Nos reímos juntos. Tuve que ingeniarme para que Los Kipus no murieran, utilicé las redes sociales a falta de emisoras que difundan música criolla, se hizo un plan de trabajo, contratamos un community manager, un fotógrafo y un staff para que la marca no cayera. Gracias a Dios todo lo que se hizo funcionó y salimos adelante.

─¿Qué cambios impusiste en la agrupación?

He respetado algunas cosas de mi padre, como el tema del trío; pero he cambiado un poco las armonías para hacerlo más cercano al público actual. Y este año empecé a hacer arreglos de acuerdo a lo que me nace. En la pandemia escribí “Acéptalo cobarde”, un tema que hice pensando en Daniela Darcourt, para que lo cante ella. Le hicimos llegar el material le gustó y aceptó. También hemos grabado con Amy Gutierrez “Dónde quedó el amor”, este sencillo saldrá en noviembre. Estoy haciendo un disco con invitados de diferentes géneros, será muy especial.

─¿Cuándo sale el disco?

Lo vamos a sacar por singles, en marzo salió el de Daniela, en noviembre sale el de Amy, luego vendrán más.

Voz femenina

Desde el nacimiento de Los Kipus, en agosto de 1959, más de 20 voces femeninas han integrado sus filas. La primera fue la cantante Elizabeth Panchano, luego le siguieron: Carmen Montoro, Zoraida Villanueva, Charito Alonso, Pilar Valdivia, Zenobia Cáceres, Eva Ayllón, Martha Valdivia, Rosa García, Isabel La Rosa, Chela Lecca, Susana Santander, Vilma Paredes, Dolly Miranda Sonia Berrocal, entre otras. Todas han dejado una huella importante en la historia del grupo, aunque fue Eva Ayllón quien destacó con los valses “Mi cariñito” y “Huye de mí”.

─¿Cómo seleccionan las voces?

Las cantantes pasan por un casting de dos o tres meses, como es un trío, hay que saber empastar la voz. Buscamos que esta llegue al oído y al corazón, y que sepa interpretar porque lo demás, se los enseño yo.

─¿Qué voz dejó huella?

Imagínate a Pilar Valdivia cantando “Yo perdí el corazón” o a Carmen Montoro interpretando “Rosa te”.... Todas son muy buenas, pero me quedo con Eva Ayllón, para mí fue la mejor. Con ella grabamos “Mal Paso”, “Huye de mí”, “Nada Soy”, “Cariñito”, entre otras canciones.

El afamado trío celebró este año su 63 aniversario con Paco Maceda Jr. en la primera guitarra, Eva Nerea en la voz y Richard Morales en la segunda guitarra.

─¿En algún momento te arrepentiste de haber dejado una carrera prometedora en Estados Unidos por Los Kipus?

No, porque con Los kipus he logrado también muchísimas cosas, cada día es una vida nueva, siempre estoy pensando qué hacer, qué producir, con quien juntarme, qué grabar. Los tiempos cambiaron, los trabajos no llegan solos, hay que crearlos.

─Hay quienes dicen que la música criolla está desapareciendo, que va a morir. ¿Qué opinas tú?

Voy a ser honesto, a excepción de Canal 7, no existe ningún otro canal que difunda la música criolla, no tenemos dónde promocionar nuestros temas, tampoco hay radio, solo nos quedan las redes sociales. La música se volvió una negocio, hay que invertir en redes, no es solo subir una canción y esperar que la vea la familia o los amigos, hay que ponerle dinero por todos lados. Nosotros nos mantenemos, seguimos vigentes, hace dos meses estuvimos de gira por Europa, pero no es fácil. La lucha es dura.

─¿Algún anécdota que recuerdes de las giras?

Una vez nos fuimos a Italia a un lugar que queda a dos horas de Milano, había un ambiente lindo, nos presentamos en una cancha de fútbol y cuando entonamos la primera canción empezó una lluvia torrencial, era una cosa imparable, los micrófonos se mojaron, tuvimos que cancelar el show. La gente no nos dejaba bajar, querían que sigamos cantando, nunca me voy a olvidar de eso.

─¿Con qué tema de Los Kipus te identificas?

Hay un tema que compuso mi padre, “Perdiste”, que me gusta mucho.

─¿Qué meta persigues con la agrupación?

Aunque sea difícil, quiero lograr que la música criolla sea recordada en otros países, como pasa con la cumbia colombiana o la ranchera mexicana. Sé que me va a costar mucho, pero lo voy a lograr, en eso estamos trabajando, los feet ayudan bastante. Todo es posible si le ponemos profesionalismo y corazón a cada cosa que hacemos. Los Kipus no es un simple un trío musical, es un legado cultural.