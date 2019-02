Luis Miguel en Argentina: así fue el show del cantante en Córdoba | VIDEO

Una ovación de cuatro minutos y confesiones de amor hechas a los gritos por sus fanáticas, fueron parte de la recepción a Luis Miguel en Córdoba, en el inicio de su gira por Argentina. El "Sol de México" apareció casi una hora después de lo pautado y, mientras lo aplaudían y coreaban su nombre, él señalaba a cada sector del estadio.

"Si te vas" fue el tema con el que arrancó. Súper bronceado, delgado y de traje negro, se mostró simpático y, como es habitual en sus shows, su comunicación se limitó a un juego de mímica que todos conocen y siguen. "¿Se la saben?", fueron sus primeras palabras a media hora del comienzo y largó con "Culpable o no". Más que suficiente para que sus incondicionales disfrutaran la fiesta del reencuentro.

Las casi 10 mil personas que colmaron el estadio Orfeo vivaron y disfrutaron del recital que se extendió casi dos horas. Luis Miguel dejó el escenario a los 10 minutos y regresó sin saco y sin corbata; con chaleco y camisa blanca.

La segunda parte del recital comenzó con "La Barca" y "Se te olvida". Nunca lo dejaron cantar solo. Hubo un tercer segmento, que el cantante encaró con un polo negro, que se inició con "Será que no me amas".

La pista y las butacas se tiñeron de rojo, el color elegido para homenajearlo. Fue una suerte de "uniforme" acordado a través de las redes para recibirlo. Incluso, a la entrada, se repartían globos rojos para que nadie quedara afuera de la bienvenida.

"Te amo" fue la frase más repetida de la noche. Se la dijeron en medio de las canciones, en cada pausa y ante cada uno de sus gestos.

Los temas "ochenteros" pusieron a bailar a quienes lo siguen desde que -como él- eran adolescentes. Y la memoria fue infalible para "Amor, amor, amor"; "No sé tú"; "Te necesito"; "Hasta que me olvides"; "O tú o ninguna"; "Palabra de honor"; "Tú y yo" y "Será que no me amas". Aunque es difícil determinar cuáles son las canciones que más "luismimanía" generan, indudablemente los boleros están en el top.

"Me la canta a mí, es para mí", sueña una castaña de pelo largo en la pista y lo grita a los cuatro vientos mientras el mexicano entona "precisamente ahora que tu ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome". Lo mismo creen otras miles. Él termina y -sin darles respiro- arranca con "Te necesito".

Este primer show en Argentina fluyó; hizo pocas señas por el sonido -una constante en sus últimos recitales- y se le vio cómodo en el escenario. El "Sol" brilló; alardeó de su voz en largos juegos vocales, bailó e hizo sus tradicionales saltos.

Luis Miguel llegó la noche del lunes a Córdoba y se detuvo en su camioneta para saludar a quienes lo esperaban. Con un sombrero de ala blanco (del que esta noche aparecieron cientos iguales) repartió sonrisas, recibió el polo de uno de sus clubes de fans y agradeció la espera. Arrancó su estadía en esta ciudad, ratificando un romance que lleva décadas.

En horas partirá a Buenos Aires donde actuará el viernes y sábado en el Campo Argentino de Polo. Los equipos de sonido viajan en nueve camiones.

Hace 30 años -el 25 de febrero de 1989- un Luis Miguel poco conocido se subía, en reemplazo de Dyango, a la plaza Próspero Molina de Cosquín. Nació allí un romance con Córdoba que sigue. Anoche demostró que el amor está intacto.

DATO

Tras su paso por Argentina, Luis Miguel se presentará el próximo 7 de marzo, en el Jockey Club de Asunción, Paraguay. Y el 10 del mismo mes el cantante vuelve al Perú para hacer los propio en el Jockey Club de Surco.

Fuente: GDA/La Nación de Argentina-El Comercio Perú