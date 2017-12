Si fuera por Mariah Carey, la Navidad se celebraría todos los días. Y es que la artista estadounidense es la autora e intérprete de una de las canciones más populares de esta época del año: "All I Want For Christmas Is You", la misma que le permite recibir altos ingresos sin el mayor esfuerzo.

Lanzado en 1994, el tema ha recaudado hasta la fecha más de 60 millones de dólares en regalías y, de acuerdo a un informe de "The Telegraph", actualmente le permite a la cantante tener ingresos de cerca de medio millón de dólares al año.

Pero pese al paso del tiempo, la popularidad de la canción no parece disminuir. Hace tan solo unos días, "All I Want For Christmas Is You" trepó al puesto N°1 de las canciones más reproducidas por Navidad en los Estados Unidos en Spotify. Y Billboard anunció su ingreso, por primera vez, al Top 10 de su ránking 100.

Este hecho llamó poderosamente la atención pues convirtió a la canción en la que más tiempo demoró en ingresar al Top 10, pues debieron pasar 23 años para ello. El récord antes lo tenía la "Macarena" de Los del Río, que apareció en el listado después de 33 semanas de su lanzamiento.

No es de extrañar por ello que Mariah Carey continúe exprimiendo el éxito de esta canción: en noviembre del 2017, la artista lanzó una película animada inspirada en el tema.

Y en el 2011 se unió a Justin Bieber para una versión nueva de "All I Want For Christmas Is You".

En la novela "About A Boy" de Nick Hornby, que inspiró una película del mismo nombre protagonizada por Hugh Grant, el protagonista vive de manera acomodada pese a nunca haber trabajado en su vida gracias a que su padre escribió una canción que se convirtió en un hit de Navidad. Lo de Mariah Carey, sin duda, supera a la ficción.