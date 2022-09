En el 2018, Metronomy se presentó en los tres festivales Lollapalooza de Sudamérica: Brasil, Argentina y Chile. Pero también se pasearon por Perú, conocieron atractivos turísticos, disfrutaron de la comida, miraron las aguas del Pacífico. Su tecladista, Michael Lovett, que tiene un proyecto musical llamado Nzca Lines, se mostró emocionado en redes sociales de poder conocer las Líneas de Nasca que lo inspiraron.

Pero nunca pudieron mostrar su música en Lima. “Supuestamente íbamos a tocar allá, pero algo pasó esa vez. Creo que el recinto no estaba terminado, una cosa por el estilo. Por eso siempre sentimos que en nuestra ruta sudamericana nos faltaba ese lugar. Será fantástico y emocionante poder hacer por fin el show”, nos dice Joseph Mount, líder de la agrupación británica.

Con siete discos en su haber, Metronomy es una de las más atractivas bandas del indie pop electrónico contemporáneo. Y finalmente se sacarán el clavo de no haber podido presentarse en Lima el próximo 6 de diciembre, traídos por Veltrac Music. Llegarán, además, con un nuevo y muy bien reseñado álbum, “Small World”, que tiene un corte algo más íntimo y esperanzador que sus anteriores producciones. De eso y más respondió Mount vía Zoom.

–¿El nuevo disco estuvo influenciado directamente por la pandemia? ¿O los temas que aborda son solo una coincidencia?

Fue una combinación de ambas cosas. Creo que la pandemia en cierta forma nos ayudó a cambiar la manera en que veíamos las canciones. “It’s Good to be Back”, por ejemplo, trata sobre estar de regreso en casa, con la familia. Y “Things Will Be Fine” habla de cómo transmitir la calma a mis hijos, a mi pareja, a mí mismo, debido a lo que estaba pasando. Quería hacer un disco que fuera un producto de su contexto, pero que a la vez no se restringiera a ese evento. Que pudiera aplicarse a cualquier momento y lugar.

–Es también un disco mucho más intimista que los anteriores. ¿Dirías que ese es el camino que tomará la banda en adelante?

Es raro porque últimamente he estado pensando un poco más sobre por qué suena diferente y creo que responde a nuestras ganas de experimentar de cualquier manera. Todo lo que hago, todos nuestros intentos, abren siempre una nueva posibilidad. Si hiciera lo mismo luego, tampoco sería una sorpresa. Es como dejas el campo abierto para algo. Pero lo que siento ahora mismo es que lo que vendrá en el próximo álbum no será lo mismo. Será algo diferente nuevamente.

–Tienen un éxito enorme como “The Look”, que ha sonado en películas y series, se ha viralizado en ‘reels’ de Instagram y Tiktok. ¿Puede un ‘hit’ como ese llegar a saturar o aburrir?

Hay diversas maneras de entender el éxito de “The Look”. Hay fans que tienen diferentes canciones como favoritas, pero esa en particular llega a otro tipo de audiencia, a una que está más allá de los seguidores de Metronomy. El otro día pensaba que eso también ocurre con un tema como “Heat Waves” de Glass Animals, que es muchísimo más grande que todas sus demás canciones. E incluso alguien como Harry Styles tiene una canción como “As It Was”, que traspasa a su fanaticada. Creo que cualquier músico se debe sentir afortunado de que una canción logre algo así.

–También se han hecho populares por sus ‘remixes’. Lo han hecho con temas de Lady Gaga, de Gorillaz, de Franz Ferdinand. ¿Con qué criterio eligen qué remezclar? Aparte de ser canciones que les gusten, claro.

En verdad creo que es por lo contrario: elijo canciones que no me gustan (risas). Pero no, estoy exagerando. No es que sean canciones que no me gustan, sino canciones que siento que podría convertir en algo que me guste más. O que suenen como algo que yo mismo podría haber hecho. No tengo una regla clara en ese aspecto. Y la verdad es que últimamente no lo hemos estado haciendo mucho.

Sepa más… Primavera pop La temporada de conciertos en el Perú sigue florenciendo, y Metronomy se presentará el martes 6 de diciembre en Arena Perú Hall. Las entradas salen a la venta este viernes 9 de setiembre en Joinnus.com.