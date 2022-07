Una completa revolución musical. La canción “Mi bebito fiu fiu” se ha hecho viral en distintos países del mundo gracias a su pegajosa letra. Sin embargo, el sencillo producido por el peruano Tito Silva es una adaptación de la melodía del hit “Stan” de Eminem y Dido.

Estrenada en el año 2000 como parte del álbum “The Marshall Mathers LP”, “Stan” fue todo un éxito del rapero estadounidense que acumula más de 110 millones de visualizaciones en YouTube. Esta es la historia detrás del sencillo.

¿Basada en una historia real?

La melodía de la canción nació en 1998 gracias al productor Mark Howard, reconocido en la industria como The 45 King. Este vio un anuncio en la televisión que tenía como fondo a “Thank You” de Dido y le encantó. “Lo grabé, bajé al sótano, hice un loop, añadí bajo y batería”, dijo a VH1.

Una vez terminada la mezcla, The 45 King decidió enviársela a Marshall Mathers, más conocido como Eminem, a través de un amigo. Cuando la recibió, el rapero estadounidense la reprodujo en el carro y logró visualizar la historia detrás de “Stan”. Asimismo, aseguró a Genius que conectó rápidamente con la frase “Your picture on my wall” (“Tu fotografía en mi pared”), ya que imaginó a todos sus seguidores que le solían enviar cartas a su casa en Detroit.

En tanto, Dido también fue convocada por The 45 King a través de una carta. “Decía ‘Nos gusta tu álbum, nos gustaría usar este tema. Esperamos que no te importe y que te guste’. Cuando me enviaron la canción dije ‘¡Genial!, este tema es asombroso’”, reveló a MTV.

La letra de “Stan” está basada en una historia ficticia, creada por el mismo Eminem. Esta gira alrededor de Stanley ´Stan´ Mitchell, un fan trastornado y obsesionado con el rapero, quien le manda reiteradamente cartas que no reciben respuesta. Incluso, a lo largo de la canción, su comportamiento se vuelve más violento.

Este seguidor ficticio llega a atar a su novia embarazada, meterla en el maletero del auto y conducir borracho. El trágico final llega cuando Eminem se da cuenta que el autor de las cartas es el mismo hombre que se suicidó lanzándose en su auto desde un puente. “Es un auténtico loco, y cree que yo estoy loco, pero intento ayudarle al final de la canción. Muestra la parte real de mí”, dijo a Rolling Stone.

Eminem también recalcó que “básicamente es sobre esas cartas de fans trastornados que recibo, y sobre un chico que realmente está enfermo. Se lo toma todo al pie de la letra, si digo que quiero cortarme las muñecas, entonces él también quiere hacerlo. Es un mensaje a los fans para que sepan que todo lo que digo no significa que se lo tengan que tomar literalmente”.

Tras su estreno, “Stan” alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad del Reino Unido y Australia. Además, la famosa revista Rolling Stone la clasificó en la posición 290 de su lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos, convirtiéndose en uno de los pocos sencillos de rap que han sido incluidos.

Lo que no muchos conocen es que el propio Eminem sacó una “segunda parte” de este sencillo en 2013. “Bad Guy”, canción que forma parte del álbum “The Marshall Mathers LP 2″, narra la historia de Matthew, el hermano menor de Stan quien busca venganza y decide matar al rapero. Con este trabajo, Eminem buscó conectar ambos discos que han logrado éxito en diversos países.

El hit peruano

Una presunta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra con Zully Pinchi, candidata al Congreso por Somos Perú en las elecciones pasadas, fue el origen de esta canción lanzada en mayo. Los supuestos mensajes de WhatsApp entre ambas figuras fueron la inspiración para “Mi bebito fiu fiu”.

El productor musical Alberto ´Tito´ Silva creó el sencillo basándose en la melodía de “Stan” (2000). “La canción es empalagosa. Este poema está inspirado en el audio y de ahí se sacó la letra. Todo lo que sucede en el videoclip es ficción, está interpretado por Tefi C, que es mi amiga, es parte de mi equipo creativo, ella no es cantante, es afinada; pero no tiene experiencia. Yo con las habilidades que tengo, le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, recalcó Silva a RPP Noticias. Actualmente, el videoclip disponible en YouTube cuenta con más de 10 millones de visualizaciones.

A inicio de esta semana, “Mi bebito fiu fiu” logró posicionarse en el primer lugar del Top 50 Viral Global de Spotify. Esta lista de reproducción muestra las canciones más escuchadas en esta plataforma digital a nivel mundial.

La noticia fue confirmada por la intérprete del sencillo, la community manager de Tito Silva, Tefi C., quien compartió este logro a través de las historias de Instagram.

Sin embargo, desde hace unas horas, la canción “Mi bebito fiu fiu” ya no se encuentra disponible a través de Spotify y ha sido retirada del Top 50 Viral Global; aunque no ha sido reemplazada en el primer lugar. Hasta el momento se desconoce la razón de su salida de la plataforma.