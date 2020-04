Oasis reeditará su álbum debut e incluirá grabaciones inéditas

El extinto grupo británico de rock Oasis publicará una edición especial remasterizada de su álbum debut, “Definitely Maybe”, para conmemorar el 20 aniversario de ese disco el próximo 19 de mayo. Ese primer disco de la formación de Manchester, de 1994, que vendió ocho millones de copias por todo el mundo, volverá a editarse incluyendo rarezas y grabaciones inéditas. Ese material estará disponible en CD y en descargas digitales así como en una edición especial de tres CD, que incluirá también “demos” de la popular banda. Oasis se disolvió en 2009 después de que su guitarrista y compositor Noel Gallagher dejara la formación tras una relación tormentosa con su hermano Liam, cantante del grupo. Ahora, la banda ha lanzado nuevas versiones de su primer álbum y de sus dos sucesores: “(What’s The Story) Morning Glory?” y “Be Here Now”, que también incluirán grabaciones inéditas y rarezas. El álbum “Definitely Maybe”, que saldrá al mercado el próximo 19 de mayo, recogerá además versiones acústicas en directo de grandes éxitos de Oasis como “Live Forever”. Los seguidores de la formación fueron alertados de que hoy se produciría un anuncio vía Twitter a las 9.00 horas GMT, lo que llevó a especulaciones de que la banda podría volver a reunirse con motivo de su aniversario. Los hermanos Gallagher, que no se hablan, han dicho reiteradamente que no tienen planes de volver a juntarse.