La historia de Geriko es la del productor que dejó la consola para componer, tocar y ser el frontman. Tenía muchas melodías e ideas rondando su mente y, aunque no les daba importancia, las anotaba. Por si acaso. Así, cuando sintió que ya era momento de probar con algo diferente, estaba preparado. Ahora, el músico peruano presenta su primer single, “Humo de flor”, cuyo videoclip ya está en You Tube.

Geriko no tardó en darse cuenta la capacidad terapéutica de la composición musical. “Las canciones que hice eran muy autobiográficas y, al revisarlas, supe que era la forma en la que mi consciencia me hablaba, como tratandome de enseñar algo”.

“Humo de flor”, su primer single, habla del desamor. Geriko salía de una relación larga que no terminó en los mejores términos. Estaba destrozado emocionalmente, combustible de primera para la creatividad. En medio del proceso de desapego y la depresión, le vino el insomnio.

“Y una noche de esas en las que no pude dormir de tanto pensar en la separación, me di cuenta de todo el poder que esta persona tenía sobre mí. Esa fue la primera línea de la canción. La canté como si ya tuviera la melodía y supe que tenía que hacerle caso”.

Subió a su estudio y grabó todo lo que pudo hasta cerca de las nueve mañana del día siguiente. Las guitarras de esa madrugada son las que quedaron en la grabación final. “Sentía que capturaban la emoción y, más que un sonido perfecto, le di más valor a lo otro”.

Geriko define el sonido de “Humo de flor” como low-fi. Las referencias son Connan Mockasin y Ginger Roots. “Quería muchas voces hablando en el coro, como un debate sobre dejar a esa persona o ceder al lado tóxico que aun quería la relación. Por eso es que, al inicio del tema, la voz es más natural y, mientras avanza, se distorsiona, como pudriéndose”.

“Humo de flor” no pertecene a nignún disco. De hecho, todavía no está en los planes de Geriko hacer un álbum. Hoy apuesta por los singles. “Mis composiciones son muy diversas. Este tema es low-fi, pero también tengo huaynos y orquestales. Todas no pueden estar en un mismo disco sin tener algún hilo conductor estético o emocional”.