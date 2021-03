Conforme a los criterios de Saber más

“¿Qué te dio Berlín que no te hubiera podido dar Lima?”, le preguntamos a Sofia Kourtesis. “La libertad”, responde ella con absoluta seguridad.

Y también es Libertad –cuadra 12– el nombre de la calle de Magdalena que la vio crecer antes de emprender su viaje hacia Alemania, a los 17 años. Del barrio limeño recuerda sobre todo el malecón, la heladería Speciale y “la cara de las señoras que parecían sacadas de una película de Almodóvar”.

Son referencias cinéfilas de este tipo las que irrumpen constantemente en la conversación con Kourtesis. De hecho, estudiar cine fue el motivo de su mudanza a Europa, aunque en el camino se decantó por lo que ahora la tiene figurando en festivales, radios, plataformas de ‘streaming’ y revistas como NME o Pitchfork. La música electrónica se apoderó de esta peruana que no solo descolla como DJ y productora, sino que sorprende con sus propias composiciones, una más fascinante que la otra.

“¿Qué más me dio Berlín? Disciplina. Que esté siempre muy enfocada en mis objetivos. Me enseñó a ser una buena máquina. Pero lo que no me pudo dar es el corazón, esto de acá”, dice Kourtesis tocándose el pecho. “Yo amo Alemania, pero es el Perú, mis orígenes, lo que me da el corazoncito. La mezcla de ambos países es lo que necesito para funcionar, para ser como soy”.

Sofia Kourtesis tiene publicados dos EP: "Sofia Kourtesis" (2019) y "Sarita Colonia" (2020). "Fresia Magdalena" será el tercero. (Foto: José Rojas Bashe)

EL BEAT Y EL MAR

Producto de ese cóctel cultural y sentimental es el estallido sonoro que nos regala Sofia Kourtesis desde hace algunos años. Uno de los temas más recientes es “La Perla”, pista de tres minutos y cuarenta y seis segundos que reúne ‘beats’ altamente bailables y las más transparentes emociones en una conjunción milimétrica.

“La Perla” alude, cómo no, al barrio chalaco de su padre, fallecido hace solo unos meses. De allí que en este homenaje a su memoria Kourtesis repita unas líneas que suenan a despedida, pero también a necesario reencuentro: “Tú yo, en soledad, igual acá, tratando de cambiar, tratando de olvidar”. Una honestidad traducida en un detalle clave: esta es la primera vez que pone su voz para alguna de sus composiciones.

“Mi forma habitual de hacer música es poner a las máquinas a hablar por mí. Porque son temas para poder tocar en grandes festivales –explica sobre el proceso creativo de “La Perla”–. Pero en este caso quise mostrar mis partes más vulnerables, una necesidad de ser más humana. Por eso está construida como un diálogo, como un intento de que mi papá olvidara la leucemia que tenía y que yo pudiera llevarlo a ese mundo donde solo veíamos películas y mirábamos el mar”.

De esos recuerdos fragmentados y genuinos está hecho “Fresia Magdalena”, el EP que contiene a “La Perla” y otros tres temas (incluido “By Your Side”, single también publicado hace unos días). El conjunto será lanzado el próximo viernes 19 de marzo.

CRUCE DE DOS MUNDOS

El nombre del EP, “Fresia Magdalena”, mezcla el nombre de su madre con el de su distrito. Y aunque al ser consultada por sus influencias menciona a las intensidades europeas de Kraftwerk, The Knife o Björk, y de las películas de Fassbinder o Wenders, da la impresión de que Kourtesis necesita siempre hacer explícita la urgencia por volver a sus raíces en este lado del mundo.

Allí está, por ejemplo, el anterior ‘extended play’ “Sarita Colonia”, cuyo título explica así: “Me fascina Sarita porque es una de estas tantas heroínas que no suelen ser vistas. Personas de comunidades pequeñas, que salen adelante todos los días, que trabajan para sostener a sus familias. Me inspira su lucha”.

“Son cosas por las que puedo decir que me siento orgullosa de ser peruana”, comenta la artista, aunque reconoce que es una expresión que no puede utilizar con tanta soltura en su vida en Europa. “Allá en Alemania me han pedido que mejor no lo diga de esa manera. Porque decir que estoy orgullosa de mi país o que hago tal o cual cosa por mi patria, para ellos suena totalmente nacionalista. Nadie dice allá que está orgulloso de ser alemán. Solo en Latinoamérica lo entendemos de esa manera casi íntima, familiar”. Cuestiones de idiosincrasia y el lenguaje.

Por estos días, en que anda de paso por Lima, Kourtesis piensa en el que será su primer álbum de estudio, que con suerte estará listo este mismo año. Doce temas que seguirán la onda accesible y humana de “La Perla”, con más voces, y en los que posiblemente se dejen sentir ecos afroperuanos también (ha estado trabajando con uno de los hermanos Ballumbrosio para sus nuevas aventuras).

Todo sin renunciar al frenesí de la pista de baile y a la calidez del hogar. Como reza el bello título de otro de sus temas: “Home is where I can dance”.

El EP “Fresia Magdalena” de Sofia Kourtesis se estrena el próximo 19 de marzo en las principales plataformas digitales.

Sofia Kourtesis planea publicar su primer álbum de estudio, con 12 temas, este año. (Foto: José Rojas Bashe)

