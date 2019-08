Chuty: "Si me ganan espero que no sea por jueces o por localía" | VIDEO

Chaclacayo arde con 26° grados, pero el freestyler español Chuty responde con frescura y nobleza: "Vengo a intentar defender mi título en Supremacía MC". Considerado como uno de los mejores improvisadores de habla hispana, Sergio, como lo bautizaron un 12 de febrero de 1993 en Madrid, no tiene el ego tan alto como su talla, mide más de 1.90 cm., y responde con suma caballerosidad: "Yo voy a llegar a intentar lo mejor posible y a tener un buen día".



Chuty: "Si me ganan espero que sea porque han tenido un mejor día que yo, y no por jueces o localía" | VIDEO. (Video: El Comercio / Foto: José Rojas)

► Supremacía MC: la modalidad del torneo, las parejas confirmadas y el escenario de la final internacional



En las Laderas de California, Chaclacayo, un terreno a dos horas de Lima, los freestylers se preparan para Supremacía MC. Alojados en un paraje con una sensación de verano infinito, el español Chuty, el guatemalteco Ritmodelia, el argentino Mecha, entre otros, están en una mesa redonda hablando con cordialidad y familiaridad.

Chuty es el que acapara la atención. Ya sea por su talla o por la instaurada sensación invisible de líder, el rapero español toma el balón y todos saben que jugarán fútbol o se levanta para la sesión fotográfica, y lo siguen. Aunque habrá un momento en el que saldrá solo con una persona al lado: será el domingo en la tarima de Supremacía MC y lo acompañará Aczino, catalogada como el mejor del mundo actualmente y, quizá, el mejor improvisador de toda la historia.

"Este formato 2 vs. 2 está guay", comenta Chuty intentando describir la sensación que le causa la primera etapa de Supremacía MC. Los raperos se dividirán en duplas y batallarán en duelos de dos contra dos. "Estoy conociendo a muchos freestylers que no están habitualmente en el circuito", expresa.

El rapero español no le teme a lo desconocido, pero sí toma precauciones. Le ocurrió en el pasado ante Yenky One. Era la final internacional de Red Bull 2017 y Chuty eligió en primera ronda al improvisador campeón de República Dominicana. Para el asombro de todos, perdió. Fue tal la sorpresa que hasta el host argentino Misionero, en el streaming de Red Bull, gritó varias veces "¡No! ¡No! ¡No! ¡No!".

Chuty: "Si me ganan espero que sea porque han tenido un mejor día que yo, y no por jueces o localía". (Foto: José Rojas)

"Hay muchos que me pueden ganar con tener un mejor día que yo. Mau, Teorema, Cacha, Dominic, Nekroos o Jaze", exclama Chuty. "Yo voy a llegar a intentar lo mejor posible y a tener un buen día", replica el rapero. Sergio, y es él ahora el que habla, tampoco puede abandonar su papel de freestyler y lanza un punchline: "Los jueces y la localía siempre influyen", menciona. "Espero que me ganen por tener un mejor día que yo, no por jueces o localía", termina la barra.

Chuty junto a 31 raperos más batallarán este domingo en la Explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar. El rapero español buscará combatir con incendiarias rimas el frío limeño y el hambre de sus rivales. Barras y frases que le vuelvan a dar el título en Supremacía MC. Esas mismas que se forjaron practicando en Chaclacayo. A más de 26° grados. Entre las montañas, el sol y una brisa de verano eterno.