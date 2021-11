La cantante estadounidense se reinventa y está de vuelta. El último viernes, Taylor Swift presentó el relanzamiento de uno de sus álbumes más populares, nos referíamos a “Red”. En medio de la presentación enloqueció a todos sus seguidores pues también sacó a la luz un cortometraje de 14 minutos de la canción de 2011, ‘All too Well’, generando todo tipo de reacciones.

La actriz Sadie Sink (Stranger Things) y el actor Dylan O’Brien (Maze Runner) son los protagonistas de esta producción audiovisual, donde además variar la canción, se puede entender el significado detrás de las letras del tema. Sin embargo, hay algo más que ha llamado la atención y es la relación entre el poeta chileno Pablo Neruda con el relanzamiento de la cantante.

¿QUÉ TIENE QUE VER PABLO NERUDA CON EL RELANZAMIENTO DE TAYLOR SWIFT?

Durante el emocionante estreno del cortometraje de ‘All too Well’, éxito de Taylor Swift en 2011 poco después de su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal, llamó mucho la atención que la artista utilizó una famosa cita del poeta chileno Pablo Neruda, “Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”, dice la frase que fue extraída del Poema 20 escrito por el Premio Nobel de Literatura de 1971.

Todo indicaría que Taylor Swift habría recurrido a la frase del poeta chileno para el video, donde daría pistas sobre su ruptura con el Jake Gyllenhaal por frases como “Y nunca fui buena para contar chistes/Pero el chiste dice: ‘Me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”. En aquel entonces, la estrella pop tenía 20 años, mientras que el protagonista de “Secreto en la Montaña”, 29.

El material audiovisual se centró en mostrar nuevos elementos y agregó nuevos versos a comparación de su lanzamiento hace casi una década. El video de Taylor Swift, “All Too Well: The Short Film”, tiene hasta la fecha más de 31 millones de visitas desde su estreno el pasado 12 de noviembre y forma parte de “Red”, álbum que regrabó tras una larga batalla con el manager Scooter Braun, quien se quedó con los derechos de sus 6 primeros discos.

¿POR QUÉ TAYLOR SWIFT REEDITÓ SU ÁLBUM RED”

La artista editó uno de sus primeros discos a consecuencia de una batalla legal con el productor Scooter Braun. Taylor reveló que había intentado comprar los másteres de sus seis álbumes durante años; sin embargo, el manager ofrecía condiciones adversas y poco favorables. Aunque intentó hacer las paces con él, finalmente lo tildó como “el gran demonio de la industria de la música”.

Además, calificó a Braun como “matón incesante y manipulador” al querer apoderarse de sus propias canciones. Al ver que no podía editar los títulos decidió hacer una “jugada maestra” y empezó a regrabar los álbumes vetados para su control. De acuerdo a la crítica, el título suena mucho mejor y sin duda, Taylor ha sabido reinventarse al grabar de nuevo sus propios álbumes.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE RED?

Las reacciones no se han hecho esperar, como Rob Sheffield, de la revista Rolling Stone, el crítico comparó la nueva producción como si los Beatles habrían podido “arreglar” Let it be un decenio más tarde. “El nuevo Red es aún más grande, más brillante, más profundo, casualmente más cruel. Mirarlo por la propia artista con diez años más, te da la posibilidad de mejorarlo, de encontrar otro espesor”, dijo.

Por su parte, Hannah Mylrea de la publicación inglesa NME resaltó que la instrumentación del nuevo “Red” se oye mucho más enfocada, concretada y pulida, esto solo es posible por medio de los métodos técnicos de la actualidad. En tanto, USA Today y Consequence of sound coinciden en que la artista de 31 años, puede brillar mucho más al rehacer varias de sus composiciones.