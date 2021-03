Tina Turner habla sobre su problemático pasado y su vida con trastorno de estrés postraumático en el nuevo documental “TINA”, una película que para la estrella del soul y el rock marca el acto final de la vida pública.

Elaborada en torno a una profunda entrevista con la mujer de 81 años, testimonios de personas que la conocen y material de archivo, la película sigue el ascenso de la cantante, desde una “niña de los campos de algodón” a un ícono mundial de la música.

“No fue una buena vida”, dice Turner en las escenas iniciales de la película, que se divide en cinco capítulos, comenzando con “Parte 1: Ike y Tina”.

Turner y su exmarido Ike Turner, que murió de una sobredosis de cocaína en 2007, tuvieron un gran éxito a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Se divorciaron en 1978 después de un matrimonio tormentoso en el que ella dijo que fue golpeada.

La cantante de “What’s Love Got to Do with It” lanzó su carrera en solitario en la década de 1980. “Lo primero que dijo cuando estábamos sentados fue ‘No quiero hacer esto’”, dijo el codirector de “TINA”, Dan Lindsay, a quien el esposo de Turner, Erwin Bach, se acercó para hacer el documental.

“Y pensamos ‘OK, ¿qué significa eso?’... Ella solo quiso decir... que ha terminado con la prensa y cosas así, y el final de la película habla de cómo te retiras lentamente”.

“TINA” relata los tumultuosos años con Ike a través de las propias palabras de Turner y grabaciones de entrevistas que ella dio.

“Para mí... la mayor revelación es el hecho de que incluso en este capítulo de su vida, sufre de trastorno de estrés postraumático. Y eso fue tan inesperado para nosotros que cambió fundamentalmente nuestro enfoque de toda la película”, dijo TJ Martin, co-director de “TINA”.

Turner, ocho veces ganadora del Grammy y conocida por canciones como “River Deep, Mountain High”, “Private Dancer” y “The Best”, nació en Tennessee, pero se mudó a Suiza en 1995 para unirse a su esposo, el productor discográfico nacido en Alemania Erwin Bach.

Ella se retiró de los escenarios después de una gira de despedida con entradas agotadas, que terminó en 2009, y se convirtió en ciudadana suiza en 2013.

Salió de su retiro para presentar “Tina - The Tina Turner Musical” en 2017. En el documental, Turner dice que el musical y la nueva película marcan su despedida de la vida pública. “TINA” se estrena el sábado en Estados Unidos por HBO.

