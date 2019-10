Antes de iniciar su carrera como solista, Tini Stoessel era “Violetta”. Pocos conocíamos su nombre real (Martina Stoessel) y solo podíamos identificarla por la serie de Disney Channel que había protagonizado por 3 temporadas desde el 2012. El megaéxito de la producción juvenil alborotaba a cientos de adolescentes que se congregaban en diferentes estadios de América Latina para escucharla cantar. Sin embargo, la actriz argentina ─hoy de 22 años─ estaba decidida a abrir sus alas para volar más alto.

En 2016, la hoy novia de Sebastián Yatra lanzó su primer álbum “TINI”, convirtiéndose rápidamente en disco de oro en Argentina, Brasil, Austria y Polonia. Sin perder más tiempo, inició su primera gira internacional “Got Me Started Now” al año siguiente y visitó países como España, Alemania, Italia, Chile y Perú. El buen recibimiento del público era innegable y sabía que esto era solo el inicio. Los años siguientes, Tini Stoessel estrenó canciones propias y participó en colaboraciones con David Bisbal, Nacho, Karol G, Morat, Álvaro Soler, entre otros. A finales del 2018, emprendió su segunda gira “Quiero Volver Tour” con la que llegará a Lima este 8 de noviembre. Conversamos con ella.

Estás en plena gira con “Quiero Volver Tour”, recorriendo ya Argentina, Chile y Uruguay, ¿cómo vives esta etapa de tu carrera?

Contentísima. Me acaban de llamar para decirme que se agotó en 2 horas toda la preventa de la gira en Europa. Estoy ilusionada porque no puedo creer lo que me acaban de decir. Estoy muy feliz con el “Quiero Volver Tour” y poder ir por primera vez a Perú con este show.

No es la primera vez que visitas Lima. Has tenido oportunidad de cantar anteriormente aquí.

Sí, Perú es un país que me encanta. Tengo el novio de una de mis mejores amigas que vive allá, entonces sé bastante del país y de la comida. Cuando he ido, tuve varios días libre y recorrí varios restaurantes y cositas que obviamente hacen de Perú un lugar lindo para ir y recorrer con tiempo. Algún día me encantaría. Además, por lo que me cuentan, es un país hermoso. La gente es demasiado amable y los fans son súper apasionados.

Es tu segunda gira internacional como solista y ya has agotado entradas en el Luna Park de Argentina, ¿sientes que el público argentino siempre será tu gran respaldo?

La verdad que sí. El año pasado fue la primera vez que yo hacía un Luna Park con mi propio show. Nunca pensé que iba a llegar el día que iba a hacer un Luna Park, porque ya había hecho Gran Rex ─uno de los teatros más importantes de Argentina─, pero hacer un Luna Park....era algo gigante. Y ahora, este año, van a ser 7 Luna Park, estando 4 ya agotados. Es una cosa de locos. En el propio país de uno, tenés la posibilidad de montar un show espectacular. Estoy muy agradecida.

Incluso vas a inaugurar el Movistar Arena de Argentina, vas a hacer historia…

Sí, el viernes se inaugura el estadio por primera vez y estamos preparando un show para que la gente se vaya feliz. Tendré invitados especiales que ya se van a ir enterando cuáles son. Uno de ellos es internacional y estaré contenta de recibirlo.

¿Cómo manejas este éxito a tus cortos 22 años?, ¿te marea un poco?

Cuando te empieza a pasar desde tan chiquitita, creo que lo más importante es tener a la familia cerca pendiente de uno, de que lo cuiden. Era súper chiquita cuando comencé, tenía 13-14 años. Necesité el respaldo de mis padres, sentirme acompañada entre tanta locura y el éxito mundial que fue “Violetta”.

Acabas de lanzar “Oye” con Sebastián Yatra, ¿este tema es parte de una seguidilla de canciones inspirada en su historia de amor?

Ahora que me lo preguntás, poniéndome a razonar lo que es “Cristina” y es “Oye”...(risas). Pasaron tantas cosas hasta que llegamos a decir: “Bueno, animémonos a estar juntos”, pero creo que lo lindo fue la idea de poder contar una historia de amor a través de canciones. Creo que eso no se había hecho. Una saga, donde haya una primera parte, una segunda parte y, Dios quiera, una tercera. Sobre todo, a través de baladas, porque hoy en día, lo que más se escucha es lo latino y el reggaetón. A mí me encanta y lo hago, pero también me encanta la balada. Me gusta lo que está pasando con “Oye” y que la gente se siga identificando con estas canciones. Para mí es importante mantenerlo de la mano de Sebastián, sabiendo no solamente lo increíble que es como persona, sino también lo que es como artista.

¿Cómo es trabajar con tu pareja Sebastián Yatra?

Es mucho mejor de lo que nos imaginamos, porque obviamente nos generaba miedo el hecho de decir: “¿qué pasará?” o “¿cómo funcionará?”. Nunca había estado con otro cantante y él tampoco. Más allá de haber tenido relaciones en el pasado, era la primera vez que vivíamos una experiencia similar. La verdad que nos acompañamos mucho y el tema de dedicarnos a lo mismo nos sirve como excusa para vernos, para acompañarnos y para compartir tiempo juntos, ya sea él cantando en mis shows o viceversa, y tener proyectos juntos.

Se dice que preparan una serie juntos para el 2020, ¿es cierto este rumor?

Sí. Hace bastante tiempo, antes de estar de novios, se comunicaron con nosotros para iniciar una serie en una plataforma que se va a estrenar el año que viene a nivel global. Va a ser una de las plataformas más importantes del mundo y se va a estrenar con una serie que los dos protagonicemos. Ya casi está cerrado, después de mucho tiempo. Ojalá todo salga bien, porque sabés que todo puede cambiar. Pero por ahora todo sigue en pie y compartir juntos nos encanta.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaron su relación en junio del 2019. (Foto: Difusión)

Regresar a la TV no es extraño para ti, porque iniciaste allí. ¿Quisieras desarrollarte más como actriz, quizás en el futuro?

Me encantaría siempre estar de la mano de la actuación. A veces, el tema de la música te lleva mucho tiempo y uno tiene que ir armándose los tiempos, pero siempre que salen proyectos así, que a uno lo hacen crecer como artista y que le suman, es buenísimo. A mí me apasiona actuar y volver con proyectos así, me encanta. Lo mismo con la música, quiero seguir haciendo música. Voy a ir viendo depende la vida cómo me vaya llevando, pero las dos cositas siempre será para mí un sueño tenerlas.

Dentro de tus próximos proyectos está tu tercer álbum, ¿cuáles son las nuevas canciones que incluirá el disco?

Este año, se lanzó “22” junto con Greeicy, continuó con “Fresa” y ahora “Oye”. La semana que viene me estoy yendo a grabar un nuevo videoclip para otra colaboración con artistas que me encantan. Ya pronto se van a enterar. Este disco es como una montaña rusa, porque arranqué con una cumbia reggaetón junto con Greeicy; luego llegó “Fresa”, que sigue en el #1 en el Top50 de mi país; y después siguió con “Oye”, que es una canción que rompió un poco el esquema de todo lo que venía haciendo y me gustó. Próximamente, voy a seguir con una nueva canción que va a ser muy interesante, sobre todo el video. Ya van a ver. Seguiremos con más música lo que resta del año.

Tini Stoessel en concierto. (Foto: Difusión)

Este 8 de noviembre vuelves con un show renovado y más grande, ¿qué veremos en el escenario?, ¿tendrás invitados especiales?

Es un show que lo vengo adelantando en mi Instagram, en mis redes, contando un poco de qué se trata. Esta vez hay más sorpresas, porque se volvieron a hacer muchas cosas nuevas para el Luna Park y quedaron para lo que resta de la gira. Es un show de casi 1 hora y media, 2 horas, con mis músicos en vivo, mis bailarinas y todos los cambios de vestuario. La idea es poder conectar desde otro lugar con esa persona que te escuchó el disco durante tanto tiempo o vio los videos y quisiera poder conocerte en persona y vivir esa experiencia. Quiero que se vayan felices después de ver el show. Estoy muy ilusionada.

