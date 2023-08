A través de la memoria, la nostalgia activa partes de la mente en una mezcla de dolor y felicidad. Dolor porque el pasado no volverá; felicidad porque el tiempo da un matiz satisfactorio a lo que no fue así. Para algunos esta nostalgia llega con una foto, videojuego o una ficción. El anime de peleas “Los caballeros del zodíaco” (“Saint Seiya”) encaja en eso último y hay toda una comunidad dedicada a la adquisición de los juguetes, además de compartir los episodios y, también, la música.

Ahí entra Animatissimo, orquesta especializada en tocar música de anime. En 2022 llenaron el Gran Teatro Nacional tres veces con su homenaje a las películas del estudio Ghibli y en 2023 harán lo mismo el viernes 8 y sábado 9 de septiembre con “Seinto no Shymphony”, donde versionarán piezas icónicas del compositor de “Los caballeros del zodíaco”, Seiji Yokoyama. Las entradas ya se agotaron otra vez, lo que habla no solo del interés que hay por esta serie, sino por el trabajo que la agrupación desde sus inicios.

La historia de Animatissimo empieza en 2010, con el músico peruano Gabriel Vizcarra en busca de dinero para continuar sus estudios en Chile. Se le ocurre hacer un recital sinfónico en torno a sus dos pasiones, el anime y los videojuegos. “Gustó muchísimo, creo que fue el recital de música de cámara con mayor asistencia en la historia del conservatorio”, contó el músico en entrevista con El Comercio. “Ahí fue cuando me di cuenta que esto daba para más y partimos como grupo”, agregó.

Fueron años de trabajo donde la agrupación afinó sus habilidades con los instrumentos, pero también con la organización de conciertos. Un show llevó al siguiente y así, en 2022, llenaron el Gran Teatro Nacional con “Kaze no Rondo”, la historia de una joven que se irá del Perú y, en el proceso de hacer su maleta, recuerda las películas que del estudio Ghibli que la hicieron feliz. En la presentación, que fue nominada a los Premios Luces en la categoría Concierto de artista peruano del año, una dupla de música y artes escénicas se llevó los aplausos del público. Y también fue en parte la razón por la que se hace otro recital en la misma sede.

Pero mientras “Kaze no Rondo” fue una coproducción, “Seinto no Symphony” está hecha por Animatissimo en su totalidad: Ganriel y su equipo han alquilado el GTN. “Este proceso no es fácil de conseguir, no es que si tienes la plata alquilas el teatro y ya. El GTN tiene una programación y curaduría. Entonces nosotros mandamos la propuesta en enero de este año y el programador lo aprobó porque le gustó muchísimo y porque también ya conocía cómo trabajamos”.

Caballero nomás

Cuando “Seinto no Symphony” llegue al GTN lo hará con la participación del mexicano Marcos Patiño, quien hizo la voz de Ikki de Fénix en el doblaje latino del anime. Él trazará el hilo conductor del relato, porque no será solo ofrecer al espectador una canción tras otra. Al ser “Los caballeros del zodíaco” una ficción, su música es accesoria, responde a un contexto; el actor dará ese contexto. Algo atípico para un recital nostálgico.

¿Y por qué la música de esta serie gusta tanto? “Epicidad y emotividad”, dice Vizcarra. “Puede ser debatible, pero en algunas ocasiones a los caballeros se les ve más llorando que luchando. Es una serie que mueve muchísimo la emoción y eso se ve reflejado en la música. Y no deja de ser una historia épica, de héroes. Por eso estamos llamando a este concierto una ‘epopeya sinfónica’”. No será una Ilíada o Argonáutica, pero para su público será un evento cósmico.