El cantante puertorriqueño Marc Anthony regresará al Perú el próximo 12 de diciembre para presentar su gira “Viviendo Tour 2023″ en el Estadio Nacional.

El concierto contará con la participación de los artistas nacionales Deyvis Orosco y Mauricio Mesones, así como un invitado internacional que será anunciado próximamente.

La preventa de entradas comenzará el 25 de septiembre en la web de Ticketmaster. El evento es producido por FyM Entertainment.

Sobre la trayectoria de Marc Anthony

Éxitos como Vivir mi vida, Que precio tiene el cielo, Tu amor me hace bien, Y hubo alguién, Ahora quién, Vivir lo nuestro, Te conozco bien y muchas más serán coreadas por todo el público que acuda al Estadio Nacional.

Marc Anthony regresa luego de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que celebra su trayectoria y las décadas de trabajo musical que lo han posicionado como uno de los artistas latinos de salsa más destacados.

Con más 50 éxitos número uno en las listas de Billboard no duda en reconocer que su éxito se lo debe a ese público que siempre ha estado a su lado apoyándolo y llenando los grandes escenarios que ha visitado a lo largo de su carrera.

¿Cuál es la más reciente polémica en la que está envuelto Marc Anthony?

A pesar de sus éxitos musicales y profesionales, la polémica no está lejos del artista. Esta vez, su expareja, la comunicadora venezolana Verónica Rasquin, dijo en una entrevista para EVTV que Marc Atnhony era una persona posesiva.

“Esa fue parte de las razones por la que yo me tuve que ir”, comentó, “él me dice que yo fui una novia fugitiva porque prácticamente no regresé”, dijo Rasquin, quien complementó que el artista también la habría agredido verbalmente.