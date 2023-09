El actor cómico Alfredo Benavides confesó a la modelo Gabriela Serpa la atracción que tiene por ella. Durante el episodio del miércoles 20 de setiembre de “La casa de Magaly”, el humorista no dudó en expresar sus sentimientos.

La confesión que hizo el integrante de JB en ATV se dio cuando la modelo le preguntó acerca de la persona que le gustaba. Ante la pregunta, Serpa quedó sorprendida con la respuesta.

“Ya, Alfredo, ¿quién te gusta? ¿Vanessa o Fiorella?”, preguntó Gabriela. “¿Y porqué no te pones tú en el grupo?”, le repreguntó Alfredo. “No, yo no cuento. (…) Haz de cuenta de que yo no estoy”, remató la influencer.

En ese sentido, debido a la insistencia de Serpa, el cómico Alfredo le dijo que ella era quien le gustaba.

¿Cómo se declaró Alfredo Benavides?

“Tú me gustas”, sentenció de manera coqueta Benavides. “El Alfredo se pasa. Ya pues la verdad pues, Alfredo, porque tú eres… Es que a ti no se te nota”, le respondió Serpa ante la emoción de sus compañeros, que atestiguaban la declaración.

En ese sentido, Benavides insistió en que Serpa le gustaba. “¿Pero por qué me observas a mí? Si ella me observa a mí, que quién me gusta a mí, ¿qué cosa quiere decir? (…) ¿Por qué tienes que estarte fijando en quién me gusta a mí? ¿Por qué haces eso?”, finalizó.