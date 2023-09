El actor estadounidense Ashton Kutcher, recordado por su protagónico en la película “El efecto mariposa”, renunció a la presidencia de Thorn, organización en contra de la trata de personas y niños que fundó junto con su exesposa Demi Moore.

Por medio de una carta publicada en el sitio web de la fundación, el interprete explicaba los motivos por el que abandonaba el liderazgo de su organización, entre los cuales figuraba la polémica causada por el apoyo que brindó a su amigo sentenciado por violación Danny Masterson.

“Después de que mi esposa (Mila Kunis) y yo pasamos varios días escuchando, reflexionando personalmente, aprendiendo y conversando con los sobrevivientes, los empleados y el liderazgo de Thorn, he determinado que lo más responsable que debo hacer es renunciar como presidente de la junta directiva, con efecto inmediato. No puedo permitir que mi error de juicio me distraiga de nuestros esfuerzos y de los niños a los que servimos”, escribió el actor.

¿Ashton Kutcher volvió a hacer un “mea culpa” por apoyo a Danny Masterson?

Por otro lado, reconoció que la carta de respaldo que presentó a favor de Danny Masterson, fue una manera de violencia contra las víctimas de abuso sexual que denunciaron a su amigo.

“La misión siempre debe ser la prioridad y quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las víctimas de violencia sexual y a todos en Thorn a quienes lastimé con lo que hice. Y a la comunidad de defensa en general, lo siento profundamente”, expresó.

Por su parte, la actriz Mila Kunis, esposa de Kutcher también habría renunciado a su puesto en la organización según el New York Times.

Las disculpas de Ashton Kutcher y Mila Kunis por solicitud de indulgencia para Masterson

Kutcher y Kunis publicaron en sus redes sociales un video con sus disculpas por haber solicitado la indulgencia para Masterson, quien será enviado a prisión por 30 años tras ser condenado por violación a dos mujeres entre los años 2001 y 2003.

“Somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson”, dijo Kutcher. “Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro”, agregó Kunis.