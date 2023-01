El 19 de enero, Netflix estrenará “That ‘90s Show”, el reboot de la recordada “That 70′s Show”, que estuvo al aire entre 1998 y 2006. Diecisiete años después, la historia se renueva con otro elenco, una nueva década pero con la participación de sus figuras originales a modo de artistas invitados como los icónicos Red (Kurtwood Smith) y Kitty (Debra Jo Rupp), Topher Grace, quien le dio vida a Eric Forman en la serie original; Laura Prepon como Donna Forman; Ahston Kutcher como Michael Kelso; Mila Kunis como Jackie Burkhart; Wilmer Valderrama como Fez; y Tommy Chong como Leo.

¿Qué nos dice la sinopsis?

“Es 1995, y Leia Forman (hija de Eric y Donna) está desesperada por tener algo de aventura en su vida, o al menos tener un mejor amigo o amiga que no sea su papá. Cuando llega de visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, conoce a su dinámica y rebelde vecina Gwen..., justo lo que buscaba. Pronto se da cuenta de que con los amigos de Gwen —su querido hermano Nate y su inteligente novia, el sarcástico y perspicaz Ozzie y el encantador Jay— puede vivir allí sus aventuras, tal como ocurrió con sus padres años atrás. Emocionada por reinventarse a sí misma, convence a sus padres de que la dejen quedarse todo el verano. Con un sótano lleno de adolescentes otra vez, Kitty está feliz de que la casa Forman sea un hogar para una nueva generación, y Red, bueno..., ya saben cómo es Red”, se lee en la sinopsis presentada por Netflix.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en "That 90′s Show". / Netflix

Volviendo al pasado

El estreno de “That ‘90s Show”, y la inclusión de actores de la serie original ha traído a la actualidad algunos recuerdos y viejas historias han vuelto a recobrar notoriedad, como es el caso del romance entre Ashton Kutcher y Mila Kunis, pareja en la ficción y en la realidad.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en una escena de "That 70's Show".

La pareja se conoció por primera vez como coprotagonistas en “That ‘70s Show”, donde interpretaron a Jackie Burkhart y Michael Kelso, una pareja inestable que finalmente no terminó unida. Tras el final de la serie en 2006, pasaron 6 años para que se les pueda ver juntos en plan romance.

“Se tomaron de la mano y fueron muy cariñosos”, contó un espectador. “Parecían disfrutar explorando la ciudad juntos. Se veían muy relajados y parecían muy felices juntos”, se leía en una nota de 2012 publicada por People en la que se hacía público el beso de la pareja en plena calle.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en una foto de 2012. Foto: People

En una entrevista con People publicada en 2001, Mila reveló que estaba enamorada de Ashton desde pequeña. “Yo estaba como, ‘¡Oh, es tan lindo, es el modelo de Calvin Klein! ... Luego pensé,’ ¿Tengo que besarlo? ' Estaba tan nerviosa e incómoda. Tenía el crush más grande con él”.

Afortunadamente, Kutcher, la tranquilizó. “Ashton fue muy amable”, recordó Kunis. “Simplemente hizo bromas y me dio pequeños cumplidos divertidos. Me hizo reír”.





Caminos separados

En 2005, un año antes del final de “That ‘70s Show”, Ashton Kutcher se casó con Demi Moore, mientras que Mila Kunis mantuvo una relación con Macaulay Culkin, la misma que duró ocho años.

En 2011, Mila Kunis y Macaulay Culkin se separan y ese mismo año, el 17 de noviembre, Demi Moore anuncia que ella y Ashton Kutcher se van a divorciar.

Demi Moore y Ashton Kutcher en noviembre de 2011. Foto: AFP / EMMANUEL DUNAND

En un comunicado , Demi dijo: “Es con gran tristeza y un gran pesar que he decidido terminar mi matrimonio de seis años con Ashton”. El actor, por su parte señaló: “Siempre apreciaré el tiempo que pasé con Demi. El matrimonio es una de las cosas más difíciles del mundo y, lamentablemente, a veces fallan”.

En enero de 2012, Ashton y Mila se reencontraron en la 69ª entrega anual de los Globos de Oro. En el podcast WTF con Marc Maron, Kunis habló de este reencuentro: “Estaba mirando a mi alrededor y había un hombre realmente hermoso en la parte de atrás. Yo estaba literalmente como, ‘Oh, es un poco sexy”. ‘... y luego se dio la vuelta y dije: ‘Oh, Dios mío, es Kutch’”.

Después de este reencuentro, Kutcher invitó a Kunis a su fiesta de inauguración en Hollywood Hills, dando inicio a lo que sería más adelante una relación más seria.

En una entrevista en The Howard Stern Show, Kutcher dijo que ambos estaban dispuestos a mantener las cosas informales al principio. “Estábamos como, simplemente conectémonos. Divirtámonos. Ambos somos solteros. Ambos confiamos el uno en el otro. Todo es genial”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en la 94 edición de los Oscars en marzo de 2022. Foto: AFP / ANGELA WEISS

Con el amor a flor de piel, Ashton y Mila se mudan juntos ese mismo año. Kunis dijo que desarrolló sentimientos reales por Kutcher.

“Sentí que me dieron un puñetazo en el estómago, literalmente de la noche a la mañana”, dijo. “Yo estaba como, sabes qué, en realidad me preocupo por ti. No quiero estropear nada, así que me iré antes de que sea demasiado. Y él dijo: ‘Entendido’. Y al día siguiente, apareció en mi casa y dijo: ‘Múdate conmigo’, y dije ‘Está bien’”.

Finalmente, en 2014, la pareja se compromete, y en octubre de este año le dan la bienvenida a su primer hijo. En julio de 2015 se casan y el 30 de noviembre de 2016 reciben a su segundo hijo.

En 2019, People a través de una fuente, reveló el secreto de la pareja para ser feliz durante sus cuatro años de casados: “Mila y Ashton tienen una vida muy satisfactoria y aman compartir las responsabilidades de ser padres. Sus hijos los mantienen ocupados y les causan estrés, pero ambos están tan bien arraigados en su relación que no ha hecho más que acercarlos. Están muy felices”. El secreto de su felicidad es que se casaron con sus mejores amigos y han seguido creciendo en su relación comunicándose abiertamente y manteniendo la cabeza fuera de las nubes”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis, en una escena de “That ‘70s Show”. / PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

