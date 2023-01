El éxito de “That ‘70s Show” al aire desde 1998 hasta 2006, dio a conocer a su protagonista Topher Grace, impulsó su carrera en el cine, al punto de hacer que el actor decidiera ausentarse de la octava y última temporada de la sitcom para dedicarse totalmente a la pantalla grande. Sin embargo, siendo la última del programa, reapareció para despedirse de Eric Forman para siempre.

Diecisiete años después, siguiendo la ola de los reboots, el actor vuelve a interpretar su primer y quizás más recordado papel en “That ‘90s Show”, el reinicio de la serie noventera que llega a Netflix el 19 de enero.

Eric Forman, Donna Pinciotti, Jackie Burkhart y Michael Kelso son algunos de los protagonistas de “That '70s Show” que regresan como invitados especiales a “That '90s Show” (Foto: Netflix)

Su paso por el cine

Durante su participación en “That ‘70s Show”, Grace interpretó en el 2000 a un estudiante cocainómano en “Traffic”, de Steven Soderbergh. Luego participó en “Ocean’s Eleven” y en su secuela, “Ocean’s Twelve”,también bajo la dirección de Soderbergh.

En 2006, al actor le llega su gran oportunidad en el cine al darle vida a Venom en “Spiderman 3″. Si embargo, las críticas negativas que recibió la película en general por no haberle dado un adecuado espacio a los varios villanos que formaron parte de ella, asimismo, la interpretación del actor no fue la mejor.

En 2018, Thomas Haden Church, el actor que interpreto a Flint Marco (Sandman) en “Spiderman 3″, comentó sobre las críticas en contra del filme y el trabajo de Grace: “Al principio del proyecto, Venom ni siquiera estaba en la película. El Hombre de Arena iba a ser el villano principal y luego se incorporó la transformación al duende de James Franco. También se iba a mostrar brevemente al Buitre para tantear el terreno y convertirlo en el villano principal de ‘Spider-Man 4′ pero todo ello tomó luego un camino distinto. El estudio ya tenía al Hombre de Arena y el Duende pero quería algo un poco más actual. Ahí entraron en acción Topher Grace y Venom, que por cierto Topher estuvo fantástico en la película, su Venom era muy aterrador”.

Topher Grace como Venom en "Spiderman 3".

El propio Grace se refirió tres años antes a la película de la que fue parte: “Sé que la película funcionó para Sony, pero también sé que mucha gente no estuvo contenta con ella. Sam [Raimi] tiene un talento enorme. Me acuerdo de una vez que decía que estaba en la novena unidad (términos militares para hablar de una unidad) [se ríe]. ¿Novena Unidad? Es como si estuviera gobernando un pequeño país. Este verano, hubo una película en la que había gente vapuleando un gran estudio de cine. Me encantaría ver a cualquiera de los que vapulean estas películas intentando ponerse en la posición de Sam Raimi. Era como el presidente de un pequeño país — por cierto, tenía el ingreso nacional bruto de un pequeño país también. Tengo un enorme respeto por él. Creo, sin dudarlo, que hizo un trabajo fantástico”.

Más allá de Venom

Para suerte del actor, su carrera en el cine no terminó con Venom en “Spiderman 3″. En 2010, fue es llamado para actuar en “Predators”, dirigida por Robert Rodríguez, en 2011, rodó “The Double”, de Michael Brandt, junto a Richard Gere y en 2014, apareció en “Interstellar”, dirigida por Christopher Nolan, y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine y Matt Damon.





Sobre “That 90′s Show”

“Es 1995, y Leia Forman (hija de Eric y Donna) está desesperada por tener algo de aventura en su vida, o al menos tener un mejor amigo o amiga que no sea su papá. Cuando llega de visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, conoce a su dinámica y rebelde vecina Gwen..., justo lo que buscaba.

Pronto se da cuenta de que con los amigos de Gwen —su querido hermano Nate y su inteligente novia, el sarcástico y perspicaz Ozzie y el encantador Jay— puede vivir allí sus aventuras, tal como ocurrió con sus padres años atrás. Emocionada por reinventarse a sí misma, convence a sus padres de que la dejen quedarse todo el verano. Con un sótano lleno de adolescentes otra vez, Kitty está feliz de que la casa Forman sea un hogar para una nueva generación, y Red, bueno..., ya saben cómo es Red”, esta es la sinopsis de lo que será “That 90′s Show”, el mencionado reboot que traerá de vuelta al elenco original formado por Topher Grace, Laura Prepon, Ahston Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama y Tommy Chong, como invitados especiales junto a los recordados Red (Kurtwood Smith) y Kitty (Debra Jo Rupp).

Mientras que los nuevos rostros de esta sitcom producida y estrenada por Netflix, serán Callie Haverda (Leia Forman) Gwen (Ashley Aufderheide), Jay (Mace Coronel), Nate (Maxwell Acee Donovan), Ozzie (Reyn Doi), y Nikki (Sam Morelos).

El elenco de "That '90s Show", en una escena de la serie de Netflix. Foto: PATRICK WYMORE/NETFLIX





