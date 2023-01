Estrenada en 1998, y al aire durante ocho temporadas, “That ‘70s Show” es una de las series noventeras más icónicas de esa época y el sitcom que lanzó a la fama a Topher Grace, Ashton Kutcher, Danny Masterson, Wilmer Valderrama, Mila Kunis y Laura Prepon.

Diecisiete años después, la historia de Eric Forman y sus amigos vuelve a resonar gracias al próximo estreno de “That ‘90s Show”, el reboot de la serie original.

En esta nueva entrega, Leia Forman, hija de Eric y Donna, va de visita a casa de sus abuelos a pasar el verano. Allí, se hace amiga de una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de la protectora Kitty y el estricto Red. El sexo, las drogas y el rock nunca mueren, solo cambian de ropa.

El elenco de "That '90s Show", en una escena de la serie de Netflix. Foto: PATRICK WYMORE/NETFLIX

Junto a este renovado elenco, veremos también a los viejos y divertidos Kitty Forman (Debra Jo Rupp) y Red Forman (Kurtwood Smith) pero también a sus viejos protagonistas, que formarán parte de la historia a modo de actores invitados.

El capítulo final

“That ‘90s Show” marcará la primera vez que veremos qué ha pasado en la vida de los icónicos personajes originales desde su final, emitido el 18 de mayo de 2006. Si eres de los que buscan el origen de todo antes de centrarte en una nueva historia, repasemos el último capítulo, ambientado en el 31 de diciembre de 1979 y llamado: “El final de los 70′s”.

El elenco de "That '70s Show", en el último capítulo de la serie, emitido en 2006.

Como dijimos, es Nochevieja y es el último día de los años 70. Kitty (Debra Jo Rupp) está dudando en vender la casa y mudarse a Florida, mientras Red (Kurtwood Smith) piensa que lo mejor es salir de ahí.

Por otro lado, Donna (Laura Prepon) acaba de romper con Randy (Josh Meyers) y está lista para empezar la universidad en año que viene. Mientras tanto, Jackie (Mila Kunis) se da cuenta de que ama a Fez y deciden seguir como pareja.

Wilmer Valderrama, Ashton Kutchery Danny Masterson en el capítulo final de "That 70s show".

Ese mismo día, Eric sorprende a Donna, al volver a casa después de un año viviendo en África y le dice que aún la ama y que lo perdone por haber roto con ella. En una emotiva escena, la expareja regresa como tal y vuelven con el grupo a seguir despidiendo el año viejo.

Otro que también vuelve en el capítulo final de “That ‘70s Show” fue Kelso, papel interpretado por Ashton Kutcher, quien en esta temporada regresa después de aparecer durante los primeros cuatro episodios de la temporada 8. En la historia, su personaje finalmente dejó Point Place para trabajar en el Playboy Club de Chicago.

El tema de la venta de la casa se resuelve luego que Kitty le dice a Red que ha decidido no mudarse pues “ese es su hogar y no lo quiere dejar”, Èl, por su parte, le dice que no tienen que mudarse y que él será feliz mientras este junta a ella.

En este final de la serie, Steven Hyde (Danny Masterson) se convierte en el propietario de la última tienda de discos Grooves que queda.

En el último episodio, este reúne el último círculo de la década en el sótano de Forman.

En la imagen, la última escena del sótano de "That '70s Show".

Segundos después, los seis amigos corren al encuentro de Kitty y Red para hacer el conteo que de como bienvenida a 1980. “7,6,5,4,3,2,1″ se les oye decir. Es el final de “That ‘70s Show”.

¿Qué historias nuevas nos traerá este esperado reboot?

