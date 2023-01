Después de su estreno el pasado 23 de noviembre, “Merlina” de Tim Burton se ha posicionado como una de las series favoritas del público en Netflix. Este exitoso proyecto le ha permitido a su protagonista, la actriz Jenna Ortega, acceder a más papeles en la industria.

Tras su destacada actuación en “Merlina”, se han confirmado las siguientes películas que pasarán a formar parte de la filmografía de Ortega. La joven aparecerá en los thrillers “Scream 6″ y “Finestkind”, así como en la comedia “Miller’s Girl”.

Jenna regresa a la pantalla grande con “Scream VI”. La actriz interpretó a Tara Carpenter en “Scream” de 2022 y ahora retoma el papel que, según confesó, estará más desarrollado en esta secuela. Ortega está emocionada por poder darle más personalidad al personaje, ya que en el proyecto anterior no tuvo oportunidad. La cinta está prevista a estrenarse en marzo de este año.

En tanto, la actriz de 20 años también protagonizará “Finestkind”, la nueva película dirigida por Brian Helgeland que actualmente se encuentra en posproducción. La historia gira en torno a Foster y Wallace, dos hermanos que son obligados a llegar a un acuerdo con el crimen organizado de Boston. Pero, la joven Nicky (Ortega) se verá atrapada en medio de la disputa.

Por último, Jenna Ortega se une al elenco del drama “Miller’s Girl”, dirigido por Jade Halley Bartlett. En esta cinta interpretará a la estudiante talentosa que se verá envuelta en una importante tarea de escritura creativa, la cual ocasionará resultados complejos tanto para ella como para su maestro.

La actriz Jenna Ortega es protagonista de "Wednesday", la serie más popular de Netflix. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que, antes de llegar a “Merlina”, la joven estadounidense Jenna Ortega ya había tenido papeles relevantes en el cine como el de Annie en “Insidious: Chapter 2″ (2013), Phoebe Atwell en “The Babysitter: Killer Queen” (2020) y Vada Cavell en “The Fallout” (2021). Mientras que en televisión dio vida a la versión niña de Jane Villanueva en “Jane the Virgin”, Harley Díaz en “Stuck in the Middle” y Ellie Alves en “You” de Netflix.