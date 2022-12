La plataforma de streaming Netflix ha incluido en su parrilla de contenidos diversas series y películas durante el 2022. Algunas de ellas han logrado mantenerse entre las más vistas. En esta última semana, las películas “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “El Grinch”, así como las series “Alice in Borderland” y “Hasta que la plata nos separe”, se han posicionado como las más reproducidas en el Perú.

Los usuarios nacionales de este servicio han elegido como la serie más reproducida a “Merlina”, dirigida por el galardonado cineasta Tim Burton. La nueva producción tiene como protagonista a la hija de los locos Addams, Merlina, quien –tras ingresar a la Academia Nunca Más- deberá resolver una ola de asesinatos.

En tanto, la película más vista en el Perú es “Pinocho” de Guillermo del Toro. La cinta está ambientada en la Italia fascista, durante la década de 1930, y muestra al viejo carpintero Geppetto, cuyo único deseo es ser padre y, por arte de magia, convertirá a su muñeco de madera en un niño.

En ese sentido, las diez películas más vistas en Perú entre el lunes 19 y el domingo 25 de diciembre son “Pinocho”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Los 4 grandes”, “Reviviendo la Navidad”, “El Grinch”, “El volcán: rescate en Whakaari”, “A Bad Moms Christmas”, “Trol”, “Clases particulares” y “The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1″.

(Foto: Netflix)

Mientras que, el Top 10 de series más vistas en Perú en Netflix son “Merlina”, “Hasta que la plata nos separe”, “Emily en París” temporada 3, “Canto para no llorar”, “Alice in Borderland” temporadas 1 y 2, “El novato”, “Pablo Escobar: el patrón del mal”, “Sonic Prime” y “Las Villamizar”.

(Foto: Netflix)

Cabe resaltar que las películas “El Grinch” y “Trol” tienen cuatro semanas en el Top 10 de Netflix en Perú, seguida por “Pinocho” de Guillermo del Toro que está en la lista desde hace tres semanas. En cuanto a series, “Pablo Escobar: el patrón del mal” se ha ubicado en el Top 10 de Perú durante 65 semanas, seguida por “Hasta que la plata nos separe” que tiene 10 semanas en la lista.