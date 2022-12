La nochebuena en nuestro país se basa en compartir en familia y recibir regalos. Esta “materialización” de la fiesta navideña es algo que al escritor estadounidense Theodore Seuss Geisel le disgustaba y reflejó ese sentimiento en su icónico personaje “El Grinch”, el duende de color verde que odia la Navidad.

Durante las celebraciones de fin de año en 1930, el conocido Dr. Seuss escribió diversas propuestas para hacer más interesante la Navidad; una de ellas era fusionar al Hombre del Saco y Papa Noel. Años después, ya convertido en autor de libro infantiles, decidió publicar “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” de 1957.

El duende verde nació como una caricatura en blanco y negro de la imaginación del afamado Dr. Seuss, cuya historia tiene un trasfondo crítico de la Navidad como un fenómeno comercial; aunque paradójicamente el personaje se convirtió en lo opuesto.

“El Grinch” tenía rasgos leoninos, amargado y con un corazón “dos tallas menor” al resto de los habitantes de Villaquién. Se refugiaba en sí mismo y vivía en una cueva en lo alto de la montaña Crumpit junto a su perro Max. Su claro desprecio hacia la celebración navideña se reflejaba en el odio a las luces, los regalos y los adornos de esta fiesta.

Casi 10 años después, en 1966, “El Grinch” cobró movimiento en la película animada homónima, gracias a Chuck Jones, el genio detrás de los Looney Tunes, y producido por Metro Goldwyn Mayer. Boris Karloff fue el primer encargado en prestarle su voz al icónico personaje.

Debido a la gran aceptación del público, donde muchos se identificaban con “El Grinch”, el Dr. Seuss decide crear más historias sobre este personaje. Y es así que en 1977 escribió “Halloween is Grinch Night”, un especial de Halloween para la cadena CBS que fue premiado con un Emmy.

Queriendo sacarle el máximo provecho a este personaje, Seuss se unió a Marvel para producir el corto “The Grinch Grinches the Cat in the Hat” en 1982 que ganó otros dos premios Emmy.





El antagonista en pantalla grande

A pesar de que la primera producción audiovisual de “El Grinch” realizada en 1966 tuvo éxito, quedó obsoleta técnicamente. Debido a ello, se decidió hacer nuevo material. Aquí un recuento de las películas protagonizadas por el personaje de Dr. Seuss.

“How The Grinch Stole Christmas” (2000)

La película de fantasía producida por Universal Pictures se basó en el cuento navideño de Dr. Seuss y convocó a Jim Carrey para interpretar a “El Grinch”. El filme dirigido por Ron Howard tuvo gran éxito al convertirse en la segunda película navideña más taquillera -solo superada por “Mi pobre angelito”-; aunque también recibió críticas negativas.

Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon y Taylor Momsen también formaron parte del proyecto donde se trató de mostrar un poco más del origen del ser verde que vive en Villaquién. Este filme consiguió un Premio Óscar y un Bafta; así como una nominación en los Globos de Oro por Jim Carrey como Mejor actor de comedia.





“El Grinch” (2018)

Con la finalidad de mantener la relevancia de este personaje, Illumination Entertainment decidió hacer la cinta animada de “El Grinch”, la cual fue lanzada en 2018. Dirigida por Yarrow Cheney y Scott Mosier, el personaje verde trama un esquema malvado con su perro Max para arruinar la navidad.

Con la voz de Benedict Cumberbatch, “El Grinch” aparece en sus años de infancia y cosechó gran éxito en taquilla. “Cuando el Grinch se da cuenta de que la Navidad no se trata de materialismo, sino de alegría, bondad y generosidad, dice que el amor y la bondad son las cosas que más necesitamos, pues el mundo requiere de mucho amor y bondad en este momento”, dijo Cumberbatch en entrevista con CNN.

