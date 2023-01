“That ‘90s Show”, el reboot basado en la recordada sitcom “That ‘70s Show”, llega a Netflix el 19 de enero. Entre las grandes novedades está el regreso del elenco original que, a modo de invitados especiales, compartirán momentos de su historia actual con los actores nuevos.

Así, volveremos a ver a Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp como los abuelos Kitty y Red, mientras que otros como Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon y Wilmer Valderrama serán parte de la trama eventualmente, ahora en etapa adulta.

El gran ausente de este retorno será Danny Masterson, Steven Hyde en “That ‘70s Show”. ¿Las razones? Las acusaciones por abuso sexual que pesan sobre él.

El elenco de "That '90s Show", en una escena de la serie de Netflix. Foto: PATRICK WYMORE/NETFLIX

5 años de acusaciones

Conocido por haber sido parte del elenco de la serie de comedia “That ‘70s Show”, Masterson fue acusado en 2017 de violar a tres mujeres de entre 24 y 29 años cuando coincidieron como miembros de la Iglesia de la Cienciología de 2001 a 2003.

El actor y practicante de la cienciología fue acusado de haber violado “mediante fuerza o miedo” a las víctimas, que en el momento de los hechos que se denuncian eran veinteañeras, en incidentes separados ocurridos entre 2001 y 2003.

Danny Masterson, en el juicio en Los Angeles en setiembre de 2020. Foto: AFP

Ese año se dijo que Masterson, entonces de 44 años, podría enfrentar una pena máxima de entre 45 años de prisión y cadena perpetua si es hallado culpable de todos los cargos que se le imputan. El abogado del actor negó las acusaciones en un comunicado a la AFP.

“El Sr. Masterson es inocente, y confiamos en que será exonerado cuando todas las pruebas salgan finalmente a la luz y los testigos tengan la oportunidad de declarar”, escribió Tom Mesereau.

El proceso en 2022

A finales de noviembre de 2022, el tribunal de Los Ángeles (Estados Unidos) que estaba encargado de juzgar a Masterson por los tres cargos de violación arriba mencionados decidió declarar nulo dicho proceso judicial, después de no poder alcanzar un veredicto.

“No estamos ni siquiera cerca de llegar a una decisión unánime sobre ningún cargo y estamos convencidos de que esto no cambiará”, reza el comunicado dirigido por los miembros del jurado a Charlaine Olmedo, jueza principal del caso. El 27 de junio comenzará un nuevo juicio contra Danny Masterson.

La división del jurado se hizo patente durante las tres votaciones que se llevaron a cabo y que en primera ronda se saldaron con 2 votos que lo declaraban culpable y 10 inocente; 4 y 8, respectivamente, en la segunda; y concluyó con 5 miembros inclinándose por su culpabilidad y 7 defendiendo lo contrario.

Danny Masterson, en una escena de "That 70s show". Foto: Fox

El abogado defensor de Masterson, Philip Cohen, afirmó fuera del juzgado que el actor sentía “mucho alivio” y que esperaban que “la posición del jurado” fuera analizada por la oficina del fiscal: “Escuchar 10, 8 y 7 votos a favor de su inocencia es algo muy relevante para este caso”, dijo.

Por su parte, dos de las mujeres que lo denunciaron emitieron un comunicado a través de sus abogados expresando su “decepción” con el resultado, pero añadieron que seguirán “luchando estaba batalla legal”.

El jurado comenzó a deliberar tras los alegatos finales el 15 de noviembre, pero tan solo 3 días después sus miembros informaron a la jueza Olmedo que el proceso estaba en punto muerto ante la imposibilidad de alcanzar un veredicto.

Además de formar parte de “That ‘70s Show”, Masterson, encabezó el elenco de la serie de Netflix “The Ranch” (2016-2020) junto a Ashton Kutcher y Elisha Cuthbert. No obstante, su personaje murió después de que al actor se le acuse de asalto sexual.

Ashton Kutcher y Danny Masterson en una escena de "The ranch". Foto: Netflix

DATO “That ‘90s Show”, se estrena en Netflix el 19 de enero de 2023.





