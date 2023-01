3 / 8

"Ya no soy el adorable gerente de una librería en Nueva York, o el dependiente de una tienda en Los Ángeles, o el cariñoso esposo en los suburbios. Ya no", dice Joe en el primer avance revelado hace unos meses. "Permítanme volver a presentarme: he pasado por un poco de refinamiento al cruzar el charco. Y vivir en Londres me ha permitido enterrar el pasado, por así decirlo", dice el personaje.