No va más. “That ‘90s Show”, spinoff de la recordada “That ‘70s Show”, ha sido levantada del aire por Netflix. Esto, presumiblemente por bajos índices de sintonía en su segunda temporada.

La noticia la dio a conocer Kurtwood Smith, el experimentado actor que interpreta al abuelo Red Forman en el programa de streaming.

“Sé que me han estado preguntando cuándo llegará la temporada 3, pero tengo malas noticias... Netflix no la renovará. Solo quiero tomarme un minuto para decir gracias a todos los fanáticos de todas partes que apoyaron y vieron el programa. Se han acercado a mí en partes aleatorias del mundo cuando estoy de viaje y se han comunicado conmigo a través de las redes sociales y han sido tan maravillosos. He disfrutado cada minuto de poder darle vida al abuelo Red para todos ustedes. Lo he dicho antes, pero vale la pena mencionarlo nuevamente... este programa tenía tanto corazón detrás y el elenco, los escritores, los directores, los productores y el equipo más maravillosos con los que un actor podría esperar trabajar. Gracias por permitir que Red y Kitty, su nieto, todos los amigos y vecinos de sus nietos, los miembros del elenco original de That 70′s Show y todos nuestros maravillosos miembros del elenco invitado los entretengan durante dos temporadas. Parafraseando a Red Forman... no vamos a ser idiotas... vamos a vender el programa, porque los buenos abuelos se esforzarían mucho para que estos niños se graduaran de la escuela secundaria”, dijo en Instagram, según recoge el portal “Variety”.

That ‘90s Show arrancó como un spinoff de That ‘70s Show en enero del año 2023. En su primera temporada, el programa presentaba la historia de la hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, quien era ‘encargada’ a sus abuelos, Red y Kitty Forman, interpretados por Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp.

Ella conocía a varios amigos, algunos vinculados a los famosos personajes de la serie original. La serie repetía el recurso del sótano, donde los viejos amigos se conocieron y maduraron.

Algunos de los actores que brillaron en That ‘70s Show fueron Wilmer Valderrama, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Don Stark, Topher Grace, Laura Preopon, Danny Masterson, entre otros.

Se desconoce si el mensaje publicado por Smith en Instagram indica que tienen planeado vender el proyecto a otra cadena de streaming, en medio de tanta oferta existente en la actualidad. No sería la primera vez que un programa salta de una cadena a otra competidora.