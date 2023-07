El actor cómico Alfredo Benavides reveló que el periodista Beto Ortiz le pidió una compensación económica por haberlo imitado con su personaje “Beto Tortiz” en el segmento “El Valor de la Verdura”.

“Beto me ha pedido regalías, porque un día yo llegué al canal con una camioneta y él salió con un carrito. Me dijo: ‘Ah no, ¿o sea, tú me imitas y tienes un camionetón? Y yo acá tengo como diez años y tengo mi carrito. Ah no, Alfredo, por lo menos una camioneta’”, relató Benavides entre risas.

Por otro lado, Alfredo Benavides indicó que gracias a la imitación que realiza del periodista Beto Ortiz, él pudo generar presentaciones externas a la televisión. “Yo he hecho en montones de empresas ‘El Valor de la Verdura’ en vivo, con los trabajadores y los jefes”, detalló Benavides.

¿Por qué Alfredo Benavides volvió a imitar a Beto Ortiz?

Alfredo Benavides comentó en una entrevista para el videopodcast Tiempo Muerto del comunicador Giancarlo Granda que retomó la imitación de Beto Ortiz con El Valor de la Verdura con el fin de que su hermano, Jorge Benavides, pueda contar su versión de la salida repentina que tuvo la cómica Dayanita.

“Yo lo convencí porque él nunca había salido así (mostrando su cara). Yo sabía que él quería salir, pero su personaje no lo permitía. Yo, bien hincón, le dije que debería salir como Jorge, que no estaría mal, que sería una buena estrategia televisiva. Al día siguiente, grabamos y yo retomé el personaje de Beto”, dijo el intérprete del Niño Alfredito.

La opinión que Alfredo Benavides que tiene sobre Dayanita

En otro momento de la conversación, el comediante indicó que Dayanita no era parte de su entorno, pero le tenía simpatía. No obstante, tras lo que dijo acerca de su hermano quedó disgustado.

“Después de lo que pasó, me pareció mal. Mi hermano no se merecía esa salida de esa forma, así él la haya botado. Acá yo tomo palabra lo que dijo Magaly un día, que diga que Jorge la haya botado por las puras, no hay forma”, comentó.