En una entrevista para The New York Times, Greta Gerwig, directora de cine que dirigió “Barbie”, reveló que actualmente no tiene intenciones de realizar una secuela de la película o realizar una serie de franquicias.

“En este momento, es todo lo que tengo. […] Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. […] No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en cero”, comentó la cineasta.

Acerca de los desacuerdos que tuvo Greta Gerwig con Mattel

La directora Greta Gerwig brindó detalles sobre el desacuerdo que tuvo con Mattel, debido a una escena que la empresa consideraba fuera de lugar. Se trata de un fragmento en donde un adolescente llama “sexistas y fascistas” a las muñecas.

Como se supo, durante el rodaje de la cinta, Richard Dickson, director de operaciones y presidente de Mattel fue al set de grabaciones en Londres y discutió con Gerwig la pertinencia de aquella escena.

Al respecto, Greta indicó que: “Iban a venir de todos modos. […] Mi conciencia de Barbie como una cosa en el mundo se correspondía completamente con mi conocimiento de los argumentos en contra de Barbie”.

¿Cómo solucionaron los desacuerdos?

Si bien, Greta Gerwig no tuvo la aprobación completa de Mattel en algunas decisiones acerca de la película, la cineasta indicó que la empresa aceptó lo suficiente como para que pueda trabajar.

“Tuve fe una vez que estuvo allí, y vieron que lo abrazarían, no lo combatirían”, agregó la creadora de la cinta, la misma que ha recaudado solo en América del Norte $ 162 000 000 en taquilla.

Greta Gerwig sobre los ‘haters’ de la película

Finalmente, la directora se refirió ante las críticas que recibe por algunos espectadores, quienes cuestionan a la cinta por su mensaje feminista e inclusivo. Aunque no anticipó esa reacción, Gerwig se mostró conciliadora.

“Mi esperanza para la película es que sea una invitación para que todos sean parte de la fiesta y dejen ir las cosas que no necesariamente nos sirven como mujeres u hombres. Espero que en toda esa pasión, si la ven o se involucran con ella, les pueda brindar algo del alivio que le dio a otras personas”, comentó.